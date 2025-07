सूर्य का कर्क राशि में गोचर चमकाएगा इन 5 राशियों की किस्मत

Sun transits in Cancer luck of 5 zodiac signs will shine: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का विशेष महत्व है, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य हर महीने अपनी राशि परिवर्तन करता है, वर्तमान में सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार 16 जुलाई 2025 को सूर्य अपने मित्र चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे तथा एक महीने तक कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, कर्क राशि में सूर्य के गोचर का प्रभाव समस्त 12 राशियों पर पड़ेगा, कुछ राशियों के लिए सूर्य का गोचर सकारात्मक तथा कुछ राशियों के लिए नकारात्मक प्रभाव डालेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मा, पिता, आत्मबल, ऊर्जा, यश का कारक माना जाता है। कर्क राशि में सूर्य व्यक्ति को भावनात्मक तथा संवेदनशील बनाता है। सूर्य के गोचर प्रभाव के कारण इन 5 राशि वालों को विशेष लाभ प्राप्ति होगी।