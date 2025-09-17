Thursday Remedies: गुरुवार को करें तुलसी की मंजरी के अचूक उपाय, आर्थिक तंगी होगी दूर, मनोकामना होगी पूर्ण

आर्थिक तंगी दूर करने के लिए अचूक उपाय

1. लक्ष्मी-नारायण को अर्पित करें: अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो गुरुवार के दिन स्नान के बाद तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांध लें। इसके बाद इसे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आप पर बनी रहती है और धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं।

2. दूध और मंजरी से अभिषेक: गुरुवार के दिन स्नान के बाद तुलसी की कुछ मंजरी लें और उन्हें दूध में मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से न केवल धन की समस्या दूर होती है, बल्कि परिवार में सुख-शांति और समृद्धि भी बनी रहती है।

3. तुलसी के इस मंत्र का जाप करें: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है: तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी। धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमन: प्रिया।। लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मी: पद्मिनी श्रीर्हरिप्रिया।। इस मंत्र के जाप से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं।



