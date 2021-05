15 मई 2021 को है विनायक चतुर्थी, जानिए मुहूर्त

2. अभिजीत11:50:27 से 12:44:43 तक।

3. राहु काल 08:54:06 से 10:35:51 तक।

4. बैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, आनन्द संवत्सर विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943 (प्लव संवत्सर), बैशाख। तृतीया तिथि 08:00 AM तक उपरांत चतुर्थी। नक्षत्र मृग्शिरा 08:39 AM तक उपरांत आद्रा। धृति योग 02:28 AM तक, उसके बाद शूल योग। करण गर 08:00 AM तक, बाद वणिज 09:03 PM तक, बाद विष्टि। मचन्द्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा।