देव उठनी एकादशी से शुरू होंगे शादी के मुहूर्त, जानिए कब-कब बजेगी शहनाई

जनवरी 2023 में विवाह के शुभ मुहूर्त | Auspicious time for marriage in January 2023 : 19, 25, 26 और 27 जनवरी।

मार्च 2023 में विवाह के शुभ मुहूर्त | Auspicious time for marriage in March 2023: 5, 8 और 9 मार्च।

फरवरी 2023 में विवाह के शुभ मुहूर्त | Auspicious time for marriage in February 2023 : 6, 7, 8, 9, 16, 17, 22, 27 और 28 फरवरी।

अप्रैल 2023 में विवाह के शुभ मुहूर्त | Auspicious time for marriage in April 2023 : इस माह कोई मुहूर्त नहीं है।

मई 2023 में विवाह के शुभ मुहूर्त | Auspicious time for marriage in May 2023 : 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 28, 29, 30 और 31 मई।

जून 2023 में विवाह के शुभ मुहूर्त | Auspicious time for marriage in June 2023 : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 22, 23, 26 और 28 जून।