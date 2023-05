मई और जून माह 2023 में कब कब है सर्वार्थ सिद्धि योग

वर्ष 2023 में कब कब है सर्वार्थ सिद्धि योग | When is Sarvartha Siddhi Yoga in the year 2023?

वर्ष 2023 में कुल 162 सर्वार्थ सिद्धि योग रहेंगे। नए साल में सर्वार्थ सिद्धि योग सबसे ज्यादा जनवरी में 16 बार बना, अप्रैल में 6 बार बना। मई माह में 3 मई, 12 मई, 16 मई, 18 मई, 20 मई, 22 मई, 25 मई और 29 मई को सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। जून माह में 5 जून , 11 जून, 13 जून, 17 जून, 25 जून और 30 जून को रहेगा।