शनिवार किस देवी या देवता का दिन होता है, क्या करना चाहिए इस दिन?

हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनिवार का दिन मुख्य रूप से न्याय के देवता शनि देव, रक्षक भैरव और संकटमोचक हनुमान जी को समर्पित होता है। शनि देव को कर्मफल दाता माना जाता है, यानी वे व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनिवार के दिन कुछ विशेष नियम और उपाय करने से शनि दोष (साढ़ेसाती और ढैय्या) से मुक्ति मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है।

शनिवार के दिन क्या करना चाहिए? शुभ काम: शनि देव और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए इस दिन नीचे दिए गए काम करना बेहद शुभ माना जाता है।

शनि देव की पूजा और दीपदान: शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के पास या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि शनि देव की मूर्ति के ठीक सामने खड़े होकर उनकी आंखों में न देखें, हमेशा थोड़ा तिरछे खड़े होकर पूजा करें।

हनुमान चालीसा का पाठ: शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा, उसे शनि कभी प्रताड़ित नहीं करेंगे। इसलिए इस दिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करने से शनि के सभी दोष शांत हो जाते हैं।

काली और नीली वस्तुओं का प्रयोग: इस दिन काले या गहरे नीले रंग के कपड़े पहनना अच्छा माना जाता है।

दान-पुण्य (ज़रूरी): शनि देव को दान प्रिय है। इस दिन किसी गरीब, मजदूर या जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने, सरसों का तेल, काली उड़द की दाल, तिल, छाता या चमड़े के जूते-चप्पल दान करें।

मजदूरों का सम्मान: शनि देव समाज के निचले तबके, श्रमिकों और नौकरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इस दिन अपने मातहत काम करने वाले कर्मचारियों या मजदूरों को खुश रखें और उन्हें समय पर पैसे दें।

शनिवार के दिन क्या 'नहीं' करना चाहिए? (वर्जित कार्य) शनिवार के दिन कुछ चीजें खरीदने या करने से बचना चाहिए, क्योंकि इन्हें घर लाना अशुभ माना जाता है।

लोहा और तेल न खरीदें: शनिवार के दिन लोहा, सरसों का तेल, काला तिल, नमक और चमड़े का सामान भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। (हालांकि, इस दिन इन चीजों का दान करना बेहद शुभ होता है)।

मांसाहार और शराब से दूरी: इस दिन तामसिक भोजन (मछली, मीट) और मदिरा का सेवन करने से शनि देव अत्यंत रुष्ट होते हैं।

कमजोरों को न सताएं: किसी गरीब, असहाय, बुजुर्ग, या बेजुबान जानवर (विशेषकर काले कुत्ते या भैंस) को परेशान न करें और न ही मारें।

बाल और नाखून न काटें: शनिवार के दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना और नाखून काटना ज्योतिष शास्त्र में वर्जित माना गया है।