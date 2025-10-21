Biodata Maker

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 अक्टूबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

पं. हेमन्त रिछारिया
, मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 (18:10 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 22 October 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्त
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 22 अक्टूबर, 2025, बुधवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-कार्तिक
 
पक्ष-शुक्ल
 
ऋतु-शरद
 
वार-बुधवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-प्रतिपदा
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-स्वाति
योग (सूर्योदयकालीन)-प्रीति
करण (सूर्योदयकालीन)-किंस्तुघ्न
लग्न (सूर्योदयकालीन)-तुला
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 6:00 से 9:11, 5:00 से 6:30 तक
राहुकाल (अशुभ समय): दोप. 12:00 से 1:30 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-ईशान
योगिनी वास-पूर्व
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
चन्द्र स्थित-तुला
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
अन्नकूट/श्रीगोवर्धन पूजा
यात्रा शकुन-हरे फ़ल खाकर अथवा दूध पीकर यात्रा पर निकले।
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:।
आज का उपाय-विष्णु मन्दिर में अन्नकूट का भोग लगाएं। 
वनस्पति तंत्र उपाय-अपामार्ग के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
