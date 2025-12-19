rashifal-2026

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 दिसंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

हमें फॉलो करें 20 December 2025 ke Muhurat
webdunia

पं. हेमन्त रिछारिया
, शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (18:06 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
20 December 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Paus Amavasya 2025: पौष अमावस्या आज, जानें शुभ मुहूर्त, ये 3 खास कार्य करने से मिलेंगे अनेक लाभ
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग:20 दिसंबर, 2025, शनिवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-पौष 
 
पक्ष-शुक्ल
 
ऋतु-हेमन्त
 
वार-शनिवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-प्रतिपदा
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-मूल
योग (सूर्योदयकालीन)-गण्ड
करण (सूर्योदयकालीन)-किंस्तुघ्न
लग्न (सूर्योदयकालीन)-धनु
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00
राहुकाल (अशुभ समय):प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-वायव्य 
योगिनी वास-पूर्व
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-अस्त
 
चन्द्र स्थिति-धनु
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनयै नम:।
आज का उपाय-शनि मन्दिर में काले तिल मिश्रित सरसों का तेल चढ़ाएं। 
वनस्पति तंत्र उपाय-शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं-
मूल समाप्त
यात्रा शकुन-शर्करा मिश्रित दही खाकर घर से निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
