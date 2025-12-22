Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 दिसंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!23 December 2025 Today Shubh Muhurat:
क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 23 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Aravalli hills: अरावली पहाड़ियों का क्या है पौराणिक महत्व, नष्ट हो जाएगा सबकुछ
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
पंचांग:23 दिसंबर, 2025, मंगलवार
आज की मुख्य जानकारी:
शुभ विक्रम संवत्-2082,
शक संवत्-1947,
ईस्वी सन्-2025
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
अयन-दक्षिणायण
मास-पौष
पक्ष-शुक्ल
ऋतु-शिशिर
वार-मंगलवार
तिथि (सूर्योदयकालीन)-तृतीया
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-श्रवण
योग (सूर्योदयकालीन)-व्याघात
करण (सूर्योदयकालीन)-गरज
लग्न (सूर्योदयकालीन)-धनु
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
शुभ समय-10:46 से 1:55, 3:30 5:05 तक
राहुकाल (अशुभ समय): दोप. 3:00 से 4:30 बजे तक
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
दिशा शूल-ईशान
योगिनी वास-आग्नेय
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-अस्त
चन्द्र स्थिति-मकर
आज के विशेष उपाय:
आज का मंत्र-ॐ अं अंगारकाय नम:।
आज का उपाय-हनुमान मन्दिर में बूंदी के लड्डू चढ़ाएं।
वनस्पति तंत्र उपाय- खैर के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं-
भद्रा/रवियोग/विनायकी चतुर्थी व्रत
यात्रा शकुन-दलिया का सेवन कर यात्रा पर निकलें।
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र