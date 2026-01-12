Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 जनवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज की मुख्य जानकारी:
13 जनवरी 2026, मंगलवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है।
आज उत्तर भारत का प्रसिद्ध पर्व लोहड़ी भी मनाया जाएगा।
आज का पंचांग (13 जनवरी 2026)
तिथि: दशमी (दोपहर 03:19 तक), उसके बाद एकादशी प्रारंभ।
पक्ष: कृष्ण पक्ष
मास: माघ (पूर्णिमांत), पौष (अमान्त)
वार: मंगलवार
नक्षत्र: विशाखा (रात्रि 12:07 तक), उसके बाद अनुराधा नक्षत्र।
योग: शूल (सायं 07:05 तक), उसके बाद गण्ड योग।
करण: विष्टि/भद्रा (दोपहर 03:18 तक), फिर बव।
चंद्र राशि: तुला (शाम 05:21 तक), उसके बाद वृश्चिक राशि।
शुभ और अशुभ मुहूर्त
शुभ समय (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:09 से 12:51 तक
अमृत काल: दोपहर 02:05 से 03:53 तक
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:27 से 06:21 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:15 से 02:57 तक
लोहड़ी अग्नि प्रज्वलन मुहूर्त: सायं 06:30 से रात्रि 08:30 तक
अशुभ समय (Avoid for New Tasks)
राहुकाल: दोपहर 03:07 से 04:26 तक
यमगण्ड: सुबह 09:53 से 11:11 तक
गुलिक काल: दोपहर 12:30 से 01:49 तक
भद्रा: प्रातः 07:15 से दोपहर 03:18 तक।
आज का विशेष त्योहार: लोहड़ी पर्व।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।