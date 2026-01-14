Biodata Maker

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 जनवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

WD Feature Desk

, बुधवार, 14 जनवरी 2026 (18:04 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
15 January 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: मौनी अमावस्या पर बन रहा है दुर्लभ संयोग: पितृ दोष से मुक्ति का सबसे खास उपाय
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
15 जनवरी 2026, गुरुवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। 
 
आज का पंचांग (15 जनवरी 2026)
 
तिथि: द्वादशी (रात्रि 08:16 तक), उसके बाद त्रयोदशी प्रारंभ।
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
मास: माघ
 
वार: गुरुवार
 
नक्षत्र: ज्येष्ठा (रात्रि 05:47, 16 जनवरी तक), उसके बाद मूल नक्षत्र।
 
योग: वृद्धि (रात्रि 08:38 तक), उसके बाद ध्रुव योग।
 
करण: तैतिल (रात्रि 08:16 तक), फिर गर।
 
चंद्र राशि: वृश्चिक 
 
शुभ और अशुभ मुहूर्त
शुभ समय (Auspicious Timings)
एकादशी व्रत पारण मुहूर्त: प्रातः 07:16 से सुबह 09:28 तक (षटतिला एकादशी व्रत खोलने का समय)
 
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:10 से 12:52 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:27 से 06:21 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:16 से 02:58 तक
 
अमृत काल: रात्रि 07:59 से 09:46 तक
 
अशुभ समय (Avoid for New Tasks)
राहुकाल: दोपहर 01:50 से 03:08 तक
 
यमगण्ड: प्रातः 07:15 से 08:34 तक
 
गुलिक काल: सुबह 09:53 से 11:12 तक
 
दिशा शूल: दक्षिण दिशा (आज दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए)
 
आज के विशेष पर्व
 
माघ बिहु / पोंगल: देश के विभिन्न हिस्सों में आज उत्सव का माहौल रहेगा।
 
आज षटतिला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा और कई क्षेत्रों में मकर संक्रांति का स्नान-दान भी आज ही संपन्न होगा।ALSO READ: गुप्त नवरात्रि कब से हो रही है प्रारंभ, जानिए इसका महत्व और 3 रहस्यमयी बातें

