Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 जनवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
18 जनवरी 2026, रविवार का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन है।
आज माघ अमावस्या है, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मौन रहकर पवित्र नदियों में स्नान और दान करने का अनंत फल प्राप्त होता है।
आज का पंचांग (18 जनवरी 2026)
तिथि: अमावस्या (रात्रि 12:21 तक), उसके बाद प्रतिपदा प्रारंभ।
पक्ष: कृष्ण पक्ष
मास: माघ
वार: रविवार
नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा (अगले दिन दोपहर 11:13 तक), उसके बाद श्रवण नक्षत्र।
योग: हर्षण (रात्रि 08:35 तक), उसके बाद वज्र योग।
करण: नाग (सुबह 11:58 तक), फिर किस्तुघ्न।
चंद्र राशि: धनु (सुबह 06:40 तक), उसके बाद मकर राशि।
विशेष मुहूर्त: मौनी अमावस्या स्नान-दान
स्नान मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त (प्रातः 05:27) से लेकर पूरे दिन।
अमृत काल: रात्रि 10:14 से 11:56 तक।
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:11 से 12:53 तक (पूजा और दान के लिए उत्तम)।
शुभ और अशुभ मुहूर्त
शुभ समय (Auspicious Timings)
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:27 से 06:21 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:18 से 03:00 तक
सर्वार्थ सिद्धि योग: सुबह 07:14 से दोपहर 11:13 तक (19 जनवरी)
अशुभ समय (Avoid for New Tasks)
राहुकाल: सायं 04:29 से 05:48 तक (इस समय शुभ कार्य टालें)
यमगण्ड: दोपहर 12:31 से 01:51 तक