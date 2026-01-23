rashifal-2026

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 जनवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

हमें फॉलो करें शुभ मुहूर्त से संबंधित कलश और फूलों का चित्र

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (18:04 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 24 January 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
24 जनवरी 2026, शनिवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। 
 
आज माघ गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि है।
 

आज का पंचांग (24 जनवरी 2026)

तिथि: षष्ठी (सायं 06:36 तक), उसके बाद सप्तमी प्रारंभ।
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष
 
मास: माघ
 
वार: शनिवार
 
नक्षत्र: रेवती (प्रातः 07:58 तक), उसके बाद अश्विनी नक्षत्र।
 
योग: शिव (सुबह 10:29 तक), उसके बाद सिद्ध योग।
 
करण: तैतिल (प्रातः 07:29 तक), फिर गर।
 
सूर्य और चंद्रमा का समय
 
चंद्र राशि: मीन (प्रातः 07:58 तक), उसके बाद मेष राशि।
 
शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:55 तक (शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ समय)
 
अमृत काल: रात्रि 12:10 से 01:45 तक (25 जनवरी तड़के)
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:26 से 06:19 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:22 से 03:04 तक
 
सर्वार्थ सिद्धि योग: प्रातः 07:58 से अगले दिन सुबह 07:12 तक
 

अशुभ समय (Avoid for New Tasks)

राहुकाल: सुबह 09:53 से 11:13 तक (इस समय नए कार्य टालें)
 
यमगण्ड: दोपहर 01:53 से 03:14 तक
 
गुलिक काल: प्रातः 07:12 से 08:33 तक
 
पंचक: पूरे दिन।ALSO READ: Jaya Ekadashi 2026:: जया (अजा) एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?

