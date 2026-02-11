Dharma Sangrah

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

WD Feature Desk

बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (18:04 IST)

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 12 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: विजया एकादशी व्रत कथा Vijaya Ekadashi Vrat Katha
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज 12 फरवरी 2026, गुरुवार को दशमी है। स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती है। आज सुख, समृद्धि और वैवाहिक सुख के लिए आज भगवान विष्णु और केले के पेड़ की पूजा करें।
 

आज का पंचांग (12 फरवरी 2026)

तिथि- दशमी
 
दिन: गुरुवार
 
महीना: फाल्गुन (अमान्त) / माघ (पूर्णिमान्त)
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
तिथि: दशमी (रात 10:45 तक, उसके बाद एकादशी)
 
नक्षत्र: ज्येष्ठा (दोपहर 02:15 तक, उसके बाद मूल)
 
योग: व्याघात (दोपहर 12:30 तक, उसके बाद हर्षण)
 
करण: विष्टि (भद्रा) सुबह 10:15 तक, उसके बाद बव
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:58 तक (किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ)
 
अमृत काल: दोपहर 01:10 से 02:45 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:25 से 06:15 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:28 से 03:12 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: दोपहर 01:30 से 03:00 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: सुबह 07:05 से 08:30 तक
 
गुलिक काल: सुबह 09:50 से 11:15 तक
 
भद्रा: सुबह 07:05 से 10:15 तक (अशुभ काल)ALSO READ: सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026: जानें सभी 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर, देखें पूरा राशिफल

विजया एकादशी व्रत कथा Vijaya Ekadashi Vrat Katha

