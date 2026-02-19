suvichar

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 फरवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

हमें फॉलो करें कलश और नारियल के साथ शुभ मुहूर्त से संबंधित मनभावन फोटो

WD Feature Desk

, गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 (18:01 IST)

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 20 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया है। आज माता शबरी की जयंती है।
 
आज का पंचांग (20 फरवरी 2026)
तिथि- तृतीया
 
वार: शुक्रवार
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947
 
माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष)
 
विशेष: आज का दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष है।
 
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद (सुबह 06:40 तक, उसके बाद रेवती)
 
योग: साध्य (सुबह 11:45 तक, उसके बाद शुभ)
 
करण: वणिज (सुबह 11:25 तक, उसके बाद विष्टि/भद्रा)
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:57 तक (सबसे मंगलकारी समय)
 
अमृत काल: रात 01:25 से 02:55 तक (21 फरवरी की रात)
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:17 से 06:07 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:32 से 03:17 तक

 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 11:15 से 12:40 तक (इस समय शुभ कार्य करने से बचें)
 
यमगण्ड: दोपहर 03:30 से 04:55 तक
 
गुलिक काल: सुबह 08:25 से 09:50 तक
 
भद्रा: सुबह 11:25 से रात 11:45 तक (भद्रा काल में शुभ कार्य वर्जित होते हैं)
 

गुरु की अतिचारी गति मचाएगी हलचल, 2 जून तक 5 राशियों को बड़ा लाभ, 3 को झटका संभव

