Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 फरवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया है। आज माता शबरी की जयंती है।
आज का पंचांग (20 फरवरी 2026)
तिथि- तृतीया
वार: शुक्रवार
विक्रम संवत: 2082 (नल)
शक संवत: 1947
माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष)
विशेष: आज का दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष है।
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद (सुबह 06:40 तक, उसके बाद रेवती)
योग: साध्य (सुबह 11:45 तक, उसके बाद शुभ)
करण: वणिज (सुबह 11:25 तक, उसके बाद विष्टि/भद्रा)
आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:57 तक (सबसे मंगलकारी समय)
अमृत काल: रात 01:25 से 02:55 तक (21 फरवरी की रात)
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:17 से 06:07 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:32 से 03:17 तक
अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)
राहुकाल: सुबह 11:15 से 12:40 तक (इस समय शुभ कार्य करने से बचें)
यमगण्ड: दोपहर 03:30 से 04:55 तक
गुलिक काल: सुबह 08:25 से 09:50 तक