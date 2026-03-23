Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 मार्च 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Today Shubh Muhurat 24 March 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त। आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

प्रस्तुत हैं आज के मुहूर्त | 24 March Muhurat : आज आपका दिन मंगलमय हो! आज का पंचांग: 24 मार्च 2026, मंगलवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और षष्ठी है

पंचांग विवरण (Panchang Details) दिनांक: 24 मार्च 2026 वार: मंगलवार विक्रम संवत: 2083 (कीलक) शक संवत: 1948

माह: चैत्र (शुक्ल पक्ष) तिथि: षष्ठी विशेष: चैत्र नवरात्रि षष्ठी, मां कात्यायनी पूजा, यमुना छठ।

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga) नक्षत्र: रोहिणी (शाम 05:25 तक, उसके बाद मृगशिरा) योग: शोभन (दोपहर 11:15 तक, उसके बाद अतिगण्ड)

करण: बव (सुबह 11:45 तक), फिर बालव आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings) अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:01 से 12:48 तक (कन्या पूजन के लिए अति शुभ)

अमृत काल: दोपहर 02:10 से 03:50 तक ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:45 से 05:35 तक विजय मुहूर्त: दोपहर 02:31 से 03:18 तक

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings) राहुकाल: दोपहर 03:30 से 05:05 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)

यमगण्ड: सुबह 09:30 से 11:00 तक गुलिक काल: दोपहर 12:35 से 02:05 तक दुर्मुहूर्त: सुबह 08:50 से 09:37 तक