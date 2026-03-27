Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 28 मार्च 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो! Today Shubh Muhurat 28 March 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 28 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: कामदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा Kamada Ekadashi Katha क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 28 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। आज का पंचांग: 28 मार्च 2026, शनिवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और दशमी

हिंदू पंचांग के अनुसार, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। आज के दिन नवरात्रि व्रत का पूर्ण पारण (दशमी तिथि में) किया जाएगा। साथ ही, आज 'धर्मराज दशमी' का पर्व भी मनाया जाता है।

पंचांग विवरण (Panchang Details) दिनांक: 28 मार्च 2026 वार: शनिवार विक्रम संवत: 2083 (कीलक)

शक संवत: 1948 माह: चैत्र (शुक्ल पक्ष) तिथि: दशमी विशेष: धर्मराज दशमी, नवरात्रि व्रत पारण (जो लोग दशमी को करते हैं), कामदा एकादशी व्रत की तैयारी।

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga) नक्षत्र: पुष्य (रात 01:40 AM, 29 मार्च तक) - इसे नक्षत्रों का राजा कहा जाता है।

योग: शूल (दो दोपहर 12:50 तक, उसके बाद गण्ड) करण: बव (शाम 04:55 तक), फिर बालव आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings) अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:59 से 12:46 तक (सबसे श्रेष्ठ समय)

प्रदोष काल (शिव पूजा मुहूर्त): शाम 06:49 से रात 09:05 तक विजय मुहूर्त: दोपहर 02:29 से 03:16 तक

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings) राहुकाल: सुबह 09:30 से 11:00 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)