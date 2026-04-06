Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 अप्रैल 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 (18:04 IST)
Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 (14:04 IST)
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
7 अप्रैल 2026, मंगलवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी और मंगल देव की आराधना के लिए समर्पित है।
7 अप्रैल 2026: आज का पंचांग
तिथि: पंचमी - दोपहर 02:24 पीएम तक, उसके बाद षष्ठी।
मास: वैशाख (कृष्ण पक्ष)।
वार: मंगलवार।
नक्षत्र: ज्येष्ठा - दोपहर 03:55 पीएम तक, उसके बाद मूल।
योग: वरीयान - रात 01:21 एएम तक (8 अप्रैल), उसके बाद परिघ।
करण: बालव - दोपहर 02:24 पीएम तक, फिर कौलव।
चंद्र राशि: वृश्चिक - दोपहर 03:55 पीएम तक, उसके बाद धनु।
सूर्य राशि: मीन।
आज के शुभ और अशुभ समय
अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:48 एएम से 12:38 पीएम
अमृत काल- 07:59 एएम से 09:32 एएम
ब्रह्म मुहूर्त-04:26 एएम से 05:13 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-03:31 पीएम से 05:05 पीएम
यमगण्ड- 09:14 एएम से 10:48 एएम
गुलिक काल-12:22 पीएम से 01:56 पीएम
आज के मुख्य उत्सव और महत्व:
हनुमान जी की पूजा: आज मंगलवार है, इसलिए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा। आज उन्हें बूंदी के लड्डू या पान का बीड़ा अर्पित करना लाभकारी होगा।
गण्डमूल नक्षत्र: आज दोपहर 03:55 पीएम तक ज्येष्ठा नक्षत्र है और उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। ये दोनों ही 'गण्डमूल' नक्षत्र श्रेणी में आते हैं। इस दौरान जन्मे बच्चों की शांति पूजा कराना शुभ माना जाता है।
वैशाख पंचमी: आज का दिन नए कार्यों की योजना बनाने के लिए अच्छा है, विशेषकर दोपहर 02:24 पीएम से पहले।