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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 30 अप्रैल 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

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शुभ मुहूर्त और पूजन से संबंधित सुंदर फोटो
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (18:03 IST) Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (14:16 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 30 April 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 30 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: बुद्ध जयंती 2026: आखिर कहां और कैसे हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? जानें पूरी सच्चाई
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
30 अप्रैल 2026, गुरुवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। गुरुवार का दिन और त्रयोदशी तिथि का संगम गुरु-शिष्य परंपरा और आध्यात्मिक कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। 
 

30 अप्रैल 2026: आज का पंचांग

तिथि: त्रयोदशी - दोपहर 03:55 पीएम तक, उसके बाद चतुर्दशी।
 
मास: वैशाख (शुक्ल पक्ष)।
 
वार: गुरुवार।
 
नक्षत्र: चित्रा - सुबह 07:49 एएम तक, उसके बाद स्वाति।
 
योग: हर्षण - सुबह 07:22 एएम तक, उसके बाद वज्र।
 
करण: तैतिल - दोपहर 03:55 पीएम तक, फिर गर।
 
चंद्र राशि: तुला (पूरा दिन-रात)।
 
सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)।
 

आज के शुभ और अशुभ समय

 
अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:38 एएम से 12:31 पीएम
अमृत काल- रात 10:11 पीएम से 11:42 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त-04:00 एएम से 04:48 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-01:55 पीएम से 03:32 पीएम
यमगण्ड- 05:48 एएम से 07:25 एएम
गुलिक काल-09:02 एएम से 10:39 एएम
 

आज के मुख्य उत्सव और महत्व:

नृसिंह चतुर्दशी: आज भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की पूजा का दिन है।
 
स्वाति नक्षत्र: आज स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा जिसके स्वामी 'राहु' और अधिष्ठात्री देवी 'मां सरस्वती' हैं। यह नक्षत्र राजनीति, न्याय और कला के क्षेत्र में सफलता दिलाता है।
 
उच्च का सूर्य: मेष राशि का सूर्य आपके तेज और कार्यक्षमता को बढ़ाएगा। सरकारी कार्यों के लिए यह समय श्रेष्ठ है।
 
वज्र योग: आज 'वज्र' योग बन रहा है। इस योग में नए वाहन या शस्त्र की खरीदारी शुभ मानी जाती है, लेकिन विवादों से बचना चाहिए।
 
आज का विशेष उपाय:
चूंकि आज गुरुवार है, इसलिए भगवान विष्णु के नृसिंह रूप का ध्यान करते हुए उन्हें पीले पुष्प और चंदन अर्पित करें। आज के दिन "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करने से शत्रुओं का भय समाप्त होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।ALSO READ: Narasimha jayanti 2026: नृसिंह भगवान के बारे में 5 अनसुने रहस्य

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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