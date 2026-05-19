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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 मई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

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The picture shows materials related to the auspicious time of worship, various types of flowers and coconuts, and two pots decorated with leaves
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 19 May 2026 (18:05 IST) Updated Date: Tue, 19 May 2026 (13:10 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 20 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: पुरुषोत्तम मास 2026: इन खास तिथियों पर रखें व्रत, करें इन देवी-देवताओं की पूजा; मिलेगा अक्षय पुण्य और सुख-समृद्धि
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
आज 20 मई 2026, बुधवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है।
 

आज का पंचांग: 20 मई 2026

वार: बुधवार
 
तिथि: चतुर्थी 
पक्ष: शुक्ल पक्ष
 
नक्षत्र: आर्द्रा (रात 08:52 पीएम तक), उसके बाद पुनर्वसु
 
योग: धृति (सुबह 08:00 एएम तक), उसके बाद शूल
 
करण: बव (दोपहर 12:17 पीएम तक), उसके बाद बालव
 
सूर्य राशि: वृषभ
 
चंद्र राशि: मिथुन
 

शुभ और अशुभ समय

 
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:01 एएम से 04:45 एएम
अभिजीत मुहूर्त- आज कोई नहीं (बुधवार को यह मुहूर्त मान्य नहीं होता)
राहुकाल (अशुभ)- दोपहर 12:19 पीएम से 02:01 पीएम
यमगंड (अशुभ)- सुबह 07:11 एएम से 08:54 एएम
गुलिक काल- सुबह 10:37 एएम से दोपहर 12:19 पीएम
 

आज का विशेष: विनायक चतुर्थी और बुध देव की पूजा

 
विनायक चतुर्थी: आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है। आज श्री गणेश जी की पूजा करने से कार्यों में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं।
 
आर्द्रा नक्षत्र: रात 08:52 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र शोध, तकनीक और सीखने के कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन भावुकता पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
 
बुधवार का उपाय: आज गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और "ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:" मंत्र का जाप करें। यह व्यापार में वृद्धि और वाणी में मधुरता लाने के लिए श्रेष्ठ है।
 
शूल योग: आज सुबह 8 बजे के बाद 'शूल' योग शुरू होगा। इस दौरान यात्रा में थोड़ी सावधानी बरतें और वाद-विवाद से बचें।
 
सावधानी: दोपहर 12:19 से 02:01 के बीच राहुकाल रहेगा। इस समय कोई भी नया निवेश या घर की बड़ी खरीदारी करने से बचें।ALSO READ: Shani revati 2026: शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश, 4 राशियों के लिए गोल्डन टाइम शुरू, 5 रहें बचकर

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