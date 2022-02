अप्रैल में सभी 9 ग्रह करेंगे राशि परिवर्तन, मचेगी उथल-पुथल, जानिए क्या होगा असर

9 planets change zodiac in the month of April: अप्रैल माह 2022 में एक साथ 9 ग्रह यानि सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। एक ही माह में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन सचमुच बहुत महत्व रखता है। ऐसे में ज्योतिष विद्वानों का मानना है कि बहुत बड़ा उलटफेर होगा। ग्रहों के इस राशि परिवर्तन से कई तरह के अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं। आओ जानते हैं कि कौनसा ग्रह किस राशि में गोचर करेगा और क्या होगा इसका देश दुनिया पर असर।