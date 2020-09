12, 13, 14 या 22 राशियां, जानिए रोचक जानकारी और ढूंढिए आपकी राशि

12.सपक्ष सर्प (The Dragon): 26 जुलाई से 7 अगस्त तक और 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक।

11.आर्गनॉट (घोंघा) के पोत (Ship of the Argonauts) : 8 जुलाई से 17 जुलाई तक और 22 सितंबर से 28 सितंबर तक।

14.समुद्र नाग (The Sea Serpent or Hydra) : 16 अगस्त से 23 अगस्त तक।

13.सप्तऋषि (The Great Bear) : 8 अगस्त से 15 अगस्त 25 अगस्त से 10 सितंबर तक।

17.रक्षक भालू (The Bear Keeper, Bootes, Herdsman) : 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक।

16.काला कौआ (The Raven, Corvus) : 29 सितंबर से 11 अक्टूबर तक।

15.प्याला (The Cup) : 11 सितंबर से 21 सितंबर तक।

18.मुकुट (The Crown of the North Wind, Borealis) : 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक।

19.सांप (Serpent) : 11 नवंबर से 19 नवंबर और 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक।