अप्रैल माह में ग्रहों का भारी उलटफेर, जानिए क्या हो सकता है आपकी जिंदगी में

Monthly Horoscope 2022: अप्रैल माह 2022 में एक साथ 9 ग्रह यानि सभी ग्रह (9 planets change zodiac in the month of April) राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल ने 7 अप्रैल और बुध ने 8 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर लिया है। अब 12 अप्रैल को राहु और केतु, 13 अप्रैल को गुरु, 14 अप्रैल को सूर्य, 27 अप्रैल को शुक्र 29 अप्रैल को शनि का राशि परिवर्तन होगा। इस बीच राहु, केतु और गुरु का परिवर्तन बहुत बड़ा उलटफेर होगा। ग्रहों के इस राशि परिवर्तन से कई तरह के अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं। ऐसे में मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों पर जबरदस्त असर होगा।