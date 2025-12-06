Hanuman Chalisa

Guru gochar 2025: बृस्पपति का मिथुन में प्रवेश, 12 राशियों का दो लाइन में भविष्यफल

WD Feature Desk

शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (11:46 IST)
Jupiter Transit in Gemini 2025: अतिचारी बृहस्पति ग्रह का 5 दिसंबर को पुन: मिथुन राशि में प्रवेश हो गया है जहां पर वे 02 जून 2026 तक रहेंगे। बृहस्पति के पुन: मिथुन में गोचर के चलते जानते हैं कि क्या रहेगा 12 राशियों का राशिफल या भविष्‍यफल।

मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए यह समय चुनौतियों भरा रह सकता है, जबकि वृषभ, सिंह, धनु और मकर राशि के जातकों को करियर और आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है। कन्या राशि वालों के लिए नए अवसर तो आएंगे, पर व्यापार और निजी रिश्तों पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी, वहीं लगभग सभी राशियों के लिए खर्चे बढ़ने और निजी संबंधों में संयम रखने की सलाह दी गई है।
 
1. मेष (Aries): प्रयासों में देरी और आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी; जल्दबाजी में नौकरी बदलने से बचें और यात्रा में सतर्क रहें।
 
2. वृषभ (Taurus): अचानक धन लाभ हो सकता है, पर असंतोष रहेगा; कार्यस्थल पर धैर्य रखें, खर्च बढ़ेंगे और आंखों की सेहत का ध्यान रखें।
 
3. मिथुन (Gemini): मित्रों से सतर्क रहें, करियर परिणाम मध्यम रहेंगे; अहंकार से बचें, आय बनी रहेगी पर खर्चों में अधिकता रहेगी।
 
4. कर्क (Cancer): खर्चों में अचानक वृद्धि और कार्यों में देरी होगी; मध्यम परिणाम मिलेंगे, और पारिवारिक मुद्दों के चलते दांपत्य जीवन में तनाव रह सकता है।
 
5. सिंह (Leo): प्रयासों में सफलता मिलेगी और लक्ष्य हासिल होंगे; करियर में मान-सम्मान और व्यापार/शेयर बाजार से अच्छा लाभ मिलेगा।
 
6. कन्या (Virgo): नए अच्छे अवसर मिलेंगे और उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं; व्यापार पर कम ध्यान और अचानक खर्चों में वृद्धि चिंतित कर सकती है।
 
7. तुला (Libra): भाग्य का साथ कमजोर और विकास की गति धीमी रहेगी; सफलता में विलंब, खर्चे अधिक और जीवनसाथी के साथ निराशाजनक स्थिति संभव है।
 
8. वृश्चिक (Scorpio): आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और अचानक धन लाभ संभव है; काम का दबाव अधिक, निजी संबंधों में धैर्य रखें और सेहत का ध्यान दें।
 
9. धनु (Sagittarius): विदेश से जुड़े अवसर लाभदायक सिद्ध होंगे और यात्राएं अधिक होंगी; प्रयासों से अच्छा मुनाफा कमाएंगे और जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे।
 
10. मकर (Capricorn): मेहनत से उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करेंगे और सेवा भाव से कार्य करेंगे; खर्चे अधिक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा कर पाएंगे और सेहत अच्छी रहेगी।
 
11. कुंभ (Aquarius): कार्यभार अधिक और असुरक्षा की भावना का सामना करना पड़ेगा; अत्यधिक खर्चों के कारण बचत कठिन होगी और बच्चों के सेहत पर खर्च संभव है।
 
12. मीन (Pisces): घर/संपत्ति से जुड़ी कुछ समस्याएं, लेकिन घर में शुभ कार्य भी होंगे; मानसिक तनाव के कारण प्रदर्शन प्रभावित होगा और परिवार से संबंधित खर्च अधिक रहेगा।

