Mangal gochar: मंगल का धनु में गोचर, 5 राशियों के लिए शुरू होगा शानदार समय

Mars transit in Sagittarius 2025: 7 दिसम्बर 2025 रविवार को रात्रि 08 बजकर 27 मिनट पर मंगल ग्रह वृश्‍चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की राशि में मंगल का शुभाशुभ परिणाम होता है। जिन राशियों को वक्री बृहस्पति के कारण समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है। मंगल ग्रह उन राशियों को कुछ समय के लिए राहत देकर एक शानदार समय की शुरुआत करेगा। जानिए कि वे कौनसी 5 राशियां हैं जिनका राशिफल बताया जा रहा है।

1. मेष राशि (भाग्य और दूरदर्शिता की उड़ान): मंगल ग्रह का गोचर नवम भाव (भाग्य, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा) को सक्रिय कर रहा है। आप इस दौरान ज्ञान और नई सोच की ओर आकर्षित होंगे, विदेश से जुड़े अवसर या उच्च शिक्षा का प्रारंभ हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस चरम पर होगा, जो आपको दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि, आपको अपनी मान्यताओं को व्यक्त करते समय अति मुखरता या जल्दबाजी से बचना होगा, ताकि किसी से भी आपके संबंध तनावपूर्ण न हों।

2. सिंह राशि (रचनात्मकता, प्रेम और नेतृत्व): आपकी कुंडली में यह गोचर पंचम भाव अर्थात रचनात्मकता, प्रेम, बुद्धि एवं संतान के भाव में हो रहा है जो नई ऊर्जा भर रहा है। आप किसी शौक, कला या रचनात्मक प्रोजेक्ट में अत्यधिक ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। कलाकारों और उद्यमियों के लिए यह समय विशेष लाभदायक है। प्रेम संबंधों में मधुरता और आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन अधिकार जताने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करान होगा ताकि अनावश्यक मनमुटाव न हो। जुआ या सट्टेबाजी में जोखिम लेते समय अतिरिक्त सावधानी रखना बहुत जरूरी है।

3. तुला राशि (तेज़ संवाद और त्वरित पहल): आपके लिए मंगल का गोचर तीसरे भाव अर्थात पराक्रम, भाई बहन, यात्रा, संवाद के भाव में हो रहा है। आपकी वाणी प्रभावशाली, तेज़ और कार्य को आगे बढ़ाने वाली होगी। यह लेखकों, मार्केटर्स और शिक्षकों के लिए एक शानदार समय साबित होगा। रिस्क लेने का साहस बढ़ेगा और काम से जुड़ी यात्राएं भी बढ़ सकती हैं, लेकिन क्रोध में बोले गए शब्दों से भाई-बहनों या सहकर्मियों के साथ तनाव पैदा हो सकता है।

3. वृश्चिक राशि (आर्थिक फोकस और वाणी का प्रभाव): आपकी कुंडली में मंगल का गोचर द्वितीय भाव अर्थात धन, वाणी और परिवार के भाव में हो रहा है। आप अपनी ऊर्जा को आर्थिक स्थिरता मजबूत करने और आय बढ़ाने के नए अवसरों को तलाशने में लगाएंगे। आपकी वाणी अधिक सीधी और प्रभावशाली हो सकती है। इसे प्रेरणा के लिए उपयोग करें, न कि टकराव के लिए। परिवार और वित्तीय मामलों में जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से नुकसान हो सकता है।

5. मीन राशि (करियर में महत्वाकांक्षा और उपलब्धि): मीन राशि के लिए यह गोचर दशम भाव (करियर, प्रतिष्ठा, उपलब्धियां) में हो रहा है। यह आपके पेशेवर जीवन में तेजी, महत्वाकांक्षा और उन्नति लाने वाला है। आप नेतृत्व की भूमिका निभाने या नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए खुद को तैयार करेंगे। कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क के चलते आप बड़ी करियर माइलस्टोन हासिल करने में कामयाब होंगे लेकिन सफलता को अधिकतम करने के लिए महत्वाकांक्षा के साथ धैर्य और कूटनीति बनाए रखें।