मई 2022 राशिफल : 5 राशियों को इस महीने मिलेगा बहुत शुभ फल, 7 राशियों को होगा कष्ट

Rashifal May 2022 in hindi 2022 Horoscope : मई माह में ग्रहों के दुर्लभ योग बन रहे हैं। 10 मई को बुध वक्री होगा। इसके बाद 15 मई को सूर्य वृषभ में, 17 मई को मंगल मीन में, 23 मई को शुक्र मेष में गोचर करेगा। शनि कुंभ में, बृहस्पति मीन में, राहु मेष में और केतु तुला में है। ऐसे में आओ जानते हैं मई माह का राशिफल।

5 राशियों के लिए शुभ है मई माह 2022 (May 2022 is auspicious for 5 zodiac signs Astrology):

1. वृषभ राशि: करियर, नौकरी और व्यापार के लिए यह माह शुभ है। मेहनत का फल मिलेगा। आय के साधन में बढ़ोतरी होगी। परिवारिक जीवन में खुशी का माहौल रहेगा।