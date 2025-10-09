Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 अक्टूबर, 2025)
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 09 October 2025 : करियर: आज आपके करियर में नई संभावनाएं बनेंगी। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।
लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, नए संबंध बन सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। क्रोध व उत्तेजना पर नियंत्रण रखें।
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्य में स्थिरता और सफलता मिलेगी। नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं।
लव: पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा।
धन: खर्चों में संतुलन बनाए रखें। धनागमन होगा।
स्वास्थ्य: गले में समस्या हो सकती है।
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: सहयोगी आपकी मदद करेंगे, हर कार्य में सफलता मिलेगी।
लव: प्यार में समझदारी जरूरी है। आपके रिश्ते में प्यार की भावना बढ़ सकती है।
धन: आय के नए स्रोत मिलेंगे। व्यापार में अनुकूलता रहेगी।
स्वास्थ्य: नींद पूरी करें। आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव मुमकिन है।
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।
कर्क (Cancer)
करियर: आज कार्य में उन्नति के योग हैं। मेहनत रंग लाएगी।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। मैरीड लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाने में सफल रहेंगे।
धन: आर्थिक लाभ संभव है। आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र ठीक रहेगा।
उपाय: सफेद चावल दान करें।
सिंह (Leo)
करियर: नेतृत्व के गुण निखरेंगे। सफलता के रास्ते खुलेंगे।
लव: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। प्रेम जीवन में सुखद समय।
धन: धन लाभ के अवसर मिलेंगे। बचत होगी।
स्वास्थ्य: शारिरीक ऊर्जा सकारात्मक बनी रहेगी।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, संयम रखें। आपको व्यापारिक लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।
लव: प्रेम जीवन में पारिवारिक मेलजोल बढ़ेगा।
धन: खर्चों पर नियंत्रण जरूरी। होम लोन मिलने में दिक्कत संभव है।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है।
तुला (Libra)
करियर: कामकाज में सहयोग मिलेगा। सफलता निश्चित है।
लव: प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी।
धन: अचानक धन लाभ होगा। प्रॉपर्टी लेंगे।
स्वास्थ्य: कमर दर्द हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: सफेद वस्त्र दान करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर धैर्य रखें, कलीग्स से विवादों से बचें।
लव: प्रेम जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: धन की फिजूलखर्ची न करें। बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर पर ध्यान दें। नमक का सेवन कम करें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: नौकरीपेशा के विदेश संबंधी कार्य बनेंगे। उत्साह बढ़ेगा।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी।
धन: आज धन का निवेश लाभदायक रहेगा। बचत होगी।
स्वास्थ्य: पेट की समस्याओं से सावधान रहें।
उपाय: पीले वस्त्र पहनें। देवी के दर्शन करें।
मकर (Capricorn)
करियर: अचानक कार्यभार बढ़ेगा, पर सफलता भी मिलेगी।
लव: परिवार में शांति रहेगी। प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: कर्ज से मुक्ति मिलेगी। धन का आगमन होगा।
स्वास्थ्य: हड्डियों का ध्यान रखें।
उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: संतान की बढ़ती रचनात्मकता से सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय रहेंगे।
लव: पुराने रिश्ते मजबूत होंगे। लव बर्ड्स घूमने का प्लान करेंगे।
धन: व्यापारिक आय में वृद्धि होगी। बाहरी क्षेत्र से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: काले तिल दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर मनचाही सफलता मिल सकती है। लेकिन कलीग्स की तरफ से परेशानी संभव है।
लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव बर्ड्स क्वालिटी टाइम बिताएंगे।
धन: पुराना रुका उधार पैसा वापस मिलेगा। धन बचत के योग बनेंगे।
स्वास्थ्य: मौसमी रोगों से सावधान रहें।