Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 अक्टूबर, 2025)
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 10 October 2025 : करियर: आज के दिन नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अनुकूल है। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: अपने साथी के साथ संवाद बढ़ाएं, गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है, आराम जरूरी।
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में स्थिरता और सफलता के संकेत हैं। नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: परिवार के सदस्यों के साथ मधुर समय बिताएं।
धन: बाहरी खर्चों पर नियंत्रण रखें, बजट बनाएं।
स्वास्थ्य: गले या फेफड़ों में समस्या हो सकती है।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके विचारों में स्पष्टता आएगी, निर्णय सही होंगे।
लव: प्रेमी साथी के साथ संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी।
धन: आय में वृद्धि होगी, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: नींद पूरी करें, मानसिक शांति जरूरी।
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें और तुलसी के पत्ते का दान करें।
कर्क (Cancer)
करियर: आज कार्य में आपकी मेहनत रंग लाएगी, नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: प्रेम जीवन में सुखद बदलाव आएंगे।
धन: धनलाभ के योग हैं, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है।
उपाय: सफेद चावल या अनाज का दान करें।
सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी, सम्मान मिलेगा।
लव: परिवार और साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक लाभ संभव है, सावधानी से खर्च करें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा।
उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: अचानक चलते कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, धैर्य रखें।
लव: प्रेम संवाद में सावधानी बरतें, गलतफहमियां हो सकती हैं।
धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, नियंत्रण जरूरी।
स्वास्थ्य: त्वचा या एलर्जी संबंधी समस्या हो सकती है।
तुला (Libra)
करियर: कार्यस्थल और व्यापार में साझेदारी और सहयोग से सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। सुखद समय रहेगा।
धन: धन लाभ के अवसर बनेंगे। बचत के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: आज माता को कमर या पीठ में दर्द हो सकता है।
उपाय: सफेद वस्त्र दान करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: नौकरीपेशा कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के विवादों से बचें, आज धैर्य रखें।
लव: प्रेम जीवन के भरोसे में कमी आ सकती है, समझदारी जरूरी है।
धन: अनावश्यक खर्च से बचें। धन की कमी महसूस करेंगे।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं।
धनु (Sagittarius)
करियर: छात्रों के विदेश या उच्च शिक्षा से जुड़े कार्य बनेंगे। नौकरी हेतु समय शुभ।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। फैमिली बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए पहल करेंगे।
धन: निवेश से लाभ होगा, पर सावधानी जरूरी।
स्वास्थ्य: अचानक पाचन में समस्या हो सकती है।
उपाय: पीले रंग के कपड़े पहनें।
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर मेहनत अधिक करनी होगी, पर परिणाम अच्छे मिलेंगे।
लव: परिवार में शांति बनी रहेगी। प्रेमी खुशनुमा समय बिताएंगे।
धन: पुराना कर्ज खत्म होगा, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
स्वास्थ्य: माता-पिता के जोड़ों संबंधी रोगों पर ध्यान दें।
उपाय: भगवान शनि को तेल चढ़ाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: आपको आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। पुराने पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: व्यापारिक आय में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: माता को थकावट हो सकती है, आराम पर ध्यान दें।
उपाय: शिव मंदिर में काले तिल का दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: छात्रों को करियर बनाने हेतु सफलता मिल सकती है। नौकरी में मनचाही तरक्की संभव।
लव: बाहरी प्रेम संबंध मजबूत होंगे। विवाह पर विचार करेंगे।
धन: कारोबारियों को उधार दिया हुआ धन वापस मिलेगा। बचत होगी।
स्वास्थ्य: आंखों के रोगों से सावधान रहें।