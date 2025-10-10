Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 10 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (07:01 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 10 October 2025 : करियर: आज के दिन नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अनुकूल है। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

लव: अपने साथी के साथ संवाद बढ़ाएं, गलतफहमियां दूर होंगी। धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, निवेश सोच-समझकर करें।

वृषभ (Taurus) करियर: कार्यक्षेत्र में स्थिरता और सफलता के संकेत हैं। नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: परिवार के सदस्यों के साथ मधुर समय बिताएं। धन: बाहरी खर्चों पर नियंत्रण रखें, बजट बनाएं।

स्वास्थ्य: गले या फेफड़ों में समस्या हो सकती है। उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini) करियर: कार्यक्षेत्र में आपके विचारों में स्पष्टता आएगी, निर्णय सही होंगे।

लव: प्रेमी साथी के साथ संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। धन: आय में वृद्धि होगी, बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: नींद पूरी करें, मानसिक शांति जरूरी। उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें और तुलसी के पत्ते का दान करें।

कर्क (Cancer) करियर: आज कार्य में आपकी मेहनत रंग लाएगी, नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: प्रेम जीवन में सुखद बदलाव आएंगे। धन: धनलाभ के योग हैं, निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य: पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है।

उपाय: सफेद चावल या अनाज का दान करें। सिंह (Leo) करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी, सम्मान मिलेगा।

लव: परिवार और साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। धन: आर्थिक लाभ संभव है, सावधानी से खर्च करें।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। कन्या (Virgo)

करियर: अचानक चलते कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, धैर्य रखें। लव: प्रेम संवाद में सावधानी बरतें, गलतफहमियां हो सकती हैं।

धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, नियंत्रण जरूरी। स्वास्थ्य: त्वचा या एलर्जी संबंधी समस्या हो सकती है।

तुला (Libra) करियर: कार्यस्थल और व्यापार में साझेदारी और सहयोग से सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। सुखद समय रहेगा। धन: धन लाभ के अवसर बनेंगे। बचत के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: आज माता को कमर या पीठ में दर्द हो सकता है। उपाय: सफेद वस्त्र दान करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: नौकरीपेशा कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के विवादों से बचें, आज धैर्य रखें।

लव: प्रेम जीवन के भरोसे में कमी आ सकती है, समझदारी जरूरी है। धन: अनावश्यक खर्च से बचें। धन की कमी महसूस करेंगे।

स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius) करियर: छात्रों के विदेश या उच्च शिक्षा से जुड़े कार्य बनेंगे। नौकरी हेतु समय शुभ।

लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। फैमिली बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए पहल करेंगे। धन: निवेश से लाभ होगा, पर सावधानी जरूरी।

स्वास्थ्य: अचानक पाचन में समस्या हो सकती है। उपाय: पीले रंग के कपड़े पहनें। मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर मेहनत अधिक करनी होगी, पर परिणाम अच्छे मिलेंगे। लव: परिवार में शांति बनी रहेगी। प्रेमी खुशनुमा समय बिताएंगे।

धन: पुराना कर्ज खत्म होगा, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। स्वास्थ्य: माता-पिता के जोड़ों संबंधी रोगों पर ध्यान दें।

उपाय: भगवान शनि को तेल चढ़ाएं। कुंभ (Aquarius) करियर: आपको आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। पुराने पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। धन: व्यापारिक आय में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: माता को थकावट हो सकती है, आराम पर ध्यान दें। उपाय: शिव मंदिर में काले तिल का दान करें।

मीन (Pisces) करियर: छात्रों को करियर बनाने हेतु सफलता मिल सकती है। नौकरी में मनचाही तरक्की संभव।

लव: बाहरी प्रेम संबंध मजबूत होंगे। विवाह पर विचार करेंगे। धन: कारोबारियों को उधार दिया हुआ धन वापस मिलेगा। बचत होगी।