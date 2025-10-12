Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 अक्टूबर, 2025)

, रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (07:03 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 12 October 2025 : करियर: आज नौकरी या वर्कप्लेस की समस्या से रूबरू होना पड़ेगा।

लव: रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी। धन: व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक लाभ संभव है।

वृषभ (Taurus) करियर: काम में मन लगेगा, सफलता मिलेगी। लव: परिवार के साथ समय बिताएं। प्रेम जीवन ठीक रहेगा।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। अप्रत्याशित खर्च से आर्थिक बजट गड़बड़ा सकता है। स्वास्थ्य: माता की सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी।

उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें। मिथुन (Gemini)

करियर: नई सोच से काम बनेगा। कार्यक्षेत्र में हाई एनर्जी एन्वॉयरमेंट से सफलता मिलेगी। लव: साथी के साथ मेलजोल बढ़ेगा। सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।

धन: आपको आज धन निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे। स्वास्थ्य: गले में हल्की समस्या हो सकती है।

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें। कर्क (Cancer) करियर: नौकरी में नोकझोंक हो सकती है, चिंता तथा तनाव रहेंगे।

लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। धन: व्यावसायिक यात्रा आज सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: नींद पूरी करें। पाचन ठीक रहेगा। सेहत को लेकर सचेत रहे। उपाय: चावल का दान करें।

सिंह (Leo) करियर: नेतृत्व कौशल बढ़ेगा। अधिक मेहनत से अच्छी सफलता मिलेगी।

लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। संवाद बनाए रखें। धन: लाभ के योग हैं। कारोबार में नई योजना का तत्काल लाभ मिलने से प्रसन्न होंगे।

स्वास्थ्य: घर के परिवारजन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: पितृओं को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: कार्य में बाधाएं आ सकती हैं। किसी बाहरी व्यक्ति पर अतिविश्वास न करें।

लव: लव संबंधों में अचानक समस्या आ सकती है। धन: बढ़ते घरेलू खर्चों पर ध्यान दें। धन की कमी महसूस करेंगे।

स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। स्वास्थ्‍य का पाया आज कमजोर रहेगा। उपाय: दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें।

तुला (Libra) करियर: नौकरीपेशा को वरिष्ठजनों का सहयोग मिलेगा। लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। जीवनसाथी पर आपसी मेहरबानी रहेगी।

धन: धन लाभ होगा। पर अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। स्वास्थ्य: कमर दर्द से बचें। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें।

उपाय: सफेद वस्त्र दान करें। वृश्चिक (Scorpio) करियर: अपनी एकाग्रता से पेशेवर मोर्चे पर बेहतर काम करेंगे। बातचीत में संयम बरतें।

लव: भरोसे में कमी हो सकती है। धन: अनावश्यक खर्च से बचें। ऋण चुकाने का इंतजाम हो पाएगा।

धनु (Sagittarius) करियर: नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। अच्छे सैलरी पैकेज की वजह से बचत कर पाएंगे।

लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। प्रेमी के साथ घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। धन: धन का निवेश आज लाभदायक रहेगा।

स्वास्थ्य: पाचन में समस्या हो सकती है। सेहत पर ध्यान दें। उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।

मकर (Capricorn) करियर: प्रोफेशनल क्षेत्र में आपके डेडिकेशन की सराहना होगी।

लव: परिवार में शांति बनी रहेगी। आपके रिश्ते में प्यार की भावना बढ़ सकती है। धन: व्यवसाय में लाभ के अवसर हाथ आएंगे। कर्ज से मुक्ति होगी।

स्वास्थ्य: माता के जोड़ों के दर्द का ध्यान रखें। उपाय: पीले रंग के कपड़े पहनें।

कुंभ (Aquarius) करियर: कार्यस्थल पर मेहनत से सफलता मिलेगी। रचनात्मकता का लाभ मिलेगा।

लव: पुराने रिश्ते मजबूत होंगे। आज घर-बाहर सुख-शांति बनी रहेंगे। धन: आय बढ़ेगी। प्रॉपर्टी संबंधी किसी बड़े डिसीजन में फैमिली को साथ रखें।

स्वास्थ्य: थकान हो सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान होंगे। उपाय: देवी दुर्गा को लाल चुनरी भेंट करें।

मीन (Pisces) करियर: नौकरीपेशा दिनचर्या से हटकर आज छुट्टी का आनंद लेंगे।

लव: भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। अपनों के साथ वैकेशन की प्लानिंग करेंगे। धन: कारोबारी सफलता भरा जीवन जीएंगे। रुका पैसा वापस मिलेगा।