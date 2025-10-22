Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 22 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 (07:04 IST)

मेष Aries Rashifal 22 October 2025: करियर: नए अवसर मिल सकते हैं, आत्मविश्वास बनाए रखें। रचनात्मक विचार कार्यस्थल पर लाभ दिलाएंगे।

लव: रिश्तों में ईमानदारी से बात करें। अत्यधिक भावुकता से बचें। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। छोटी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।

वृषभ Taurus करियर: नौकरीपेशा निर्णयों में जल्दबाजी न करें। उच्च शिक्षा से जुड़े फैसले लाभकारी रहेंगे।

लव: पार्टनर से भावनात्मक समर्थन मिलेगा। धन: फालतू खर्च से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।

स्वास्थ्य: कमर या गर्दन में दर्द हो सकता है। उपाय: सफेद कपड़ा किसी गरीब को दान करें।

मिथुन Gemini करियर: टीमवर्क से सफलता मिलेगी। तक्की के अवसर प्राप्त होंगे। लव: प्रेम प्रस्ताव सफल हो सकते हैं। परिवार व स्नेहीजनों के साथ विवाद हो सकता है।

धन: धन लाभ के योग हैं। निवेश शुभ रहेगा। स्वास्थ्य: गला या त्वचा संबंधित परेशानी। उपाय: हरे वस्त्र पहनें, तुलसी को जल चढ़ाएं।

कर्क Cancer करियर: उच्च अधिकारियों से पदोन्नति या तारीफ मिल सकती है।

लव: संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। धन: घरेलू खर्च बढ़ सकता है। धन की बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: अपच या गैस की समस्या। उपाय: चावल और दूध का दान करें। सिंह Leo

करियर: आपकी कार्यस्थल पर नेतृत्व क्षमता उभरकर आएगी। लाभ मिलेगा। लव: साथी के साथ समय बिताएं। प्रेम-प्रसंग में जल्दबाजी न करें।

धन: निवेश से लाभ होगा। आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य: आंखों में थकावट हो सकती है।

उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं। कन्या Virgo करियर: नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी। रुके कार्य पूरे होंगे।

लव: रिश्तों में स्थिरता आएगी। सुखद समय। धन: फालतू खर्च से बचें। वस्तुएं संभालकर रखें।

तुला Libra करियर: नौकरीपेशा को उच्च पद की प्राप्ति संभव है। लव: पुराने मित्र से संबंध गहरे हो सकते हैं। प्रसन्नता रहेगी।

धन: आय में वृद्धि होगी। व्यापार से संतुष्टि रहेगी। स्वास्थ्य: तनाव कम करने की कोशिश करें।

उपाय: जल में गुलाब की पंखुड़ियां डालकर स्नान करें। वृश्चिक Scorpio करियर: नई योजनाएं बनेगीं, ध्यान से लागू करें।

लव: पार्टनर के साथ ईगो क्लैश से बचें। विवाद संभव। धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है। बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: पेट में हल्की परेशानी हो सकती है। उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। धनु Sagittarius

करियर: नौकरीपेशा को यात्रा से लाभ मिलेगा। छात्रों हेतु समय शुभ। लव: प्रेम संबंधों में रोमांच बढ़ेगा। साथ निभायेंगे।

धन: आज कारोबार में भाग्य से धन लाभ संभव है। निवेश करेंगे। स्वास्थ्य: पैरों में थकान हो सकती है। आराम करें।

उपाय: केले का दान करें। मकर Capricorn करियर: कार्यक्षेत्र में तरक्की के योग हैं। पदोन्नति संभव।

लव: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे। काम में लगन तथा उत्साह बने रहेंगे।

स्वास्थ्य: पीठ या घुटनों में दर्द। सेहत का ध्यान रखें। उपाय: काले तिल का दान करें।

कुंभ Aquarius करियर: किसी नई तकनीक से लाभ मिलेगा। नौकरी में चैन महसूस होगा।

लव: प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव। धन: रुका हुआ पैसा मिल सकता है। व्यापार से संतुष्टि रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचें। संतान की चिंता रहेगी। उपाय: गरीब बच्चों को मिठाई बाँटें।

मीन Pisces करियर: नई योजना लागू करने का श्रेष्ठ समय है। छात्र वर्ग को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा। धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। कार्यप्रणाली में सुधार होगा।