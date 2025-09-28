Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 सितंबर, 2025)
दैनिक राशिफल: 28 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 28 September 2025 : करियर: आज आपके साहस और आत्मविश्वास से कार्य सफल होंगे। नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी, साथी का सहयोग मिलेगा।
धन: आर्थिक लाभ होगा, निवेश के लिए अच्छा दिन।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, हल्का व्यायाम करें।
वृषभ (Taurus)
करियर: काम में तेजी आएगी, कठिनाइयाँ दूर होंगी। टीम का समर्थन मिलेगा।
लव: रिश्तों में समझ बढ़ेगी, संवाद खुला रखें।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा।
उपाय: पीली वस्तुएं पहनें, मां को पीले फूल अर्पित करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: आज आपकी बुद्धिमत्ता से कार्य सफल होंगे। योजनाओं पर ध्यान दें।
लव: प्रेम जीवन में सुखद समय रहेगा।
धन: धन लाभ के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।
उपाय: पीला रंग पहनें, मां को पीला पुष्प अर्पित करें।
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी। संयम बनाकर रखें। पदोन्नति संभव।
लव: परिवार के साथ मेलजोल बढ़ेगा।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: पीला रंग पहनें, पीले फूल और देवी को गुड़ अर्पित करें।
सिंह (Leo)
करियर: नेतृत्व क्षमता निखरेगी, काम में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: आज पीली वस्त्र धारण करें, मां को पीले पुष्प अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: काम में बाधाएं आ सकती हैं, धैर्य रखें।
लव: साथी के साथ समझ बढ़ेगी।
धन: धन का संचय होगा।
स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: मां कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें। मां को पीला फूल अर्पित करें।
तुला (Libra)
करियर: कामकाज में तरक्की होगी, सहयोग मिलेगा। पदोन्नति संभव।
लव: प्रेम जीवन में संतुलन बना रहेगा।
धन: आर्थिक लाभ होगा। बचत के योग बनेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत में अच्छी ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: मां कात्यायनी को पीले रंग की मिठाई और पीले पुष्प अर्पित करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर आज आपके प्रयास सफल होंगे। नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं।
लव: परिवार और साथी का समर्थन मिलेगा। प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: कारोबारियों को आय में अतिरिक्त वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: घर में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
धनु (Sagittarius)
करियर: नौकरीपेशा अपने कार्य की योजना बनाकर काम करें, सफलता जरूर मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। परिवारसंग सुखद समय व्यतीत करेंगे।
धन: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कारोबार से धनलाभ होगा।
स्वास्थ्य: शरीर स्वस्थ रहेगा। माता का ध्यान रखें।
उपाय: देवी कात्यायनी को पीला रंग के वस्त्र अर्पित करें।
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी, सफलता मिलेगी।
लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रेभ जीवन ठीक रहेगा।
धन: आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन की बचत करेंगे।
स्वास्थ्य: तनाव हो तो हल्का व्यायाम करें।
उपाय: मां कात्यायनी को पीले पुष्प तथा मिठाई अर्पित करें।
कुम्भ (Aquarius)
करियर: आज करियर बढ़ाने के नए विचार सफल होंगे। समय सुखद रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी। परिवारसंग धार्मिक यात्रा करेंगे।
धन: व्यापार से धन लाभ होगा। निवेश करेंगे।
स्वास्थ्य: स्वयं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: मां कात्यायनी के दर्शन करके पीले पुष्प अर्पित करें।
मीन (Pisces)
करियर: करियर के क्षेत्र में सृजनात्मक काम में आज अच्छी सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में समृद्धि रहेगी। परिवारसंग खुशनुमा समय बितायेंगे।
धन: धन लाभ होगा। कारोबार में वृद्धि होगी। गृह उपयोगी वस्तु खरीदेंगे।
स्वास्थ्य: खुद का शरीर स्वस्थ रहेगा, पर माता-पिता का ध्यान रखें।