Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 05 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (07:03 IST)

मेष (Aries) Today 05 October horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता चमक सकती है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: लव लाइफ में उत्साह रहेगा। साथी से सराहना मिलेगी। धन: इनकम स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।

वृषभ (Taurus) करियर: ऑफिस में टीम वर्क से लाभ होगा। नई योजनाएं बन सकती हैं, जो आगे जाकर धनलाभ देगी।

लव: रिश्ते में गहराई आएगी। प्रेमीसंग रोमांटिक समय बिताएंगे। धन: आज धन के निवेश में सतर्क रहें। बजट बनाकर खर्च करें, लाभकारी होगा।

स्वास्थ्य: थकान या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। उपाय: हरे रंग का प्रयोग करें और विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें।

मिथुन (Gemini) करियर: कम्युनिकेशन स्किल से तरक्की मिलेगी। इंटरव्यू या मीटिंग में सफलता के संकेत हैं।

लव: नई मुलाकात प्यार में बदल सकती है। दांपत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा। धन: फालतू खर्चों से बचें। भविष्य के लिए बचत शुरू करें।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान दूर करने के लिए मेडिटेशन करें। उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें।

कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में काम के दबाव में रहेंगे, लेकिन अंत में परिणाम सकारात्मक होंगे।

लव: प्रेमीजन भावुक होकर निर्णय न लें, संयम रखें। धन: लोन या उधारी से संबंधित कोई फैसला टालना बेहतर होगा।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है। हल्का भोजन करें। उपाय: चांदी पहनें और "ॐ चंद्राय नमः" का जाप करें।

सिंह (Leo) करियर: कार्यक्षेत्र में बॉस से सराहना मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं।

लव: अपने पार्टनर को समय दें। रोमांटिक डेट की योजना बन सकती है। धन: धन लाभ के योग हैं। इन्वेस्टमेंट से फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य: एनर्जी बनी रहेगी। छोटी-मोटी चोट से बचें। उपाय: सूर्य को जल चढ़ाएं और लाल चंदन लगाएं।

कन्या (Virgo) करियर: योजनाओं को सटीक तरीके से लागू करें, सफलता मिलेगी।

लव: रिश्ते में समझदारी दिखाएं। पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं। धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। पुराने रुके पैसे मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: थकावट हो सकती है। नींद पूरी लें। उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और हरे वस्त्र पहनें।

तुला (Libra) करियर: नए कॉन्ट्रैक्ट या क्लाइंट मिल सकते हैं। सफलता के नए द्वार खुलेंगे।

लव: प्रेम जीवन में संतुलन जरूरी है। ईगो टकरा सकता है। वाणी संयम जरूरी। धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। खर्चों पर ध्यान दें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: टीम वर्क को मिला टारगेट पूरा करने में सफलता मिलेगी। बॉस के साथ संबंध बेहतर होंगे।

लव: पुराने रिश्ते में फिर से भावनाएं जागेंगी। प्रेमीसंग समय बितायेंगे। धन: आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा।

स्वास्थ्य: शरीर में जलन या ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। उपाय: 'ॐ नमः शिवाय” का जाप करें और जल चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius) करियर: आज आपके विचारों की सराहना होगी। नई नौकरी के योग हैं।

लव: लव लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आएंगे। ट्रैवल पर जाने का प्लान बनेगा। धन: कारोबारियों को निवेश से फायदा हो सकता है। लेकिन सलाह लेकर करें।

स्वास्थ्य: घुटनों या जांघों में दर्द हो सकता है। उपाय: हल्दी का तिलक करें और केले का दान करें।

मकर (Capricorn) करियर: नौकरीपेशा को कठिन परिश्रम का फल मिलेगा। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

लव: पार्टनर से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। यह समय सुखद रहेगा। धन: धन लाभ के योग हैं। जॉब में वेतन वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य: पीठ या घुटनों में दर्द हो सकता है। उपाय: शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius) करियर: काम में रचनात्मकता लाएं। नई परियोजनाएं मिलेंगी। लव: साथी के साथ सुखद समय बितेगा। नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है।

धन: आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य: सांस या त्वचा से जुड़ी समस्याओं से बचें।

उपाय: नीला वस्त्र पहनें और शनिवार को दान करें। मीन (Pisces) करियर: आज किसी रचनात्मक प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।

लव: भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। साथी के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन बन सकता है। धन: खर्च अधिक हो सकता है, लेकिन कुछ बचत भी होगी।