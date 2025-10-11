Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 11 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (07:02 IST)

मेष (Aries) Today 11 October horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज कार्यस्थल पर नई ऊर्जा के साथ काम करें, आपके प्रयास रंग लाएंगे।

लव: रिश्तों में मधुरता आएगी, दिल की बात शेयर करें। धन: खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें, बचत जरूरी है।

वृषभ (Taurus) करियर: कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी, चुनौती स्वीकार करें।

लव: पारिवारिक सुख मिलेगा, साथी के साथ समय बिताएं। धन: धन लाभ के संकेत हैं, परफेक्शनिस्ट बनें।

स्वास्थ्य: गले या सर्दी जुकाम हो सकता है। उपाय: माता लक्ष्मी को कमल के फूल चढ़ाएं।

मिथुन (Gemini) करियर: बातचीत से फायदा होगा, नेटवर्किंग पर ध्यान दें। लव: नए रिश्ते बन सकते हैं, पुराने सुधरेंगे।

धन: आय में वृद्धि होगी, खर्च संयमित रखें। स्वास्थ्य: नींद पूरी करें, तनाव कम करें। उपाय: तुलसी के पौधे की सेवा करें।

कर्क (Cancer) करियर: नौकरीपेशा के अधिक मेहनत से ही काम बनेंगे, धैर्य रखें, अपना आपा ना खोए।

लव: परिवार के सदस्यों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। प्रेम जीवन मजबूत बनेगा। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कारोबारी लाभ हासिल करेंगे।

स्वास्थ्य: आपका पाचन ठीक रहेगा, हल्का व्यायाम करें। उपाय: आज सफेद चावल दान करें।

सिंह (Leo) करियर: कार्यस्थल पर आज आप नेतृत्व दिखाएंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी।

लव: प्रेम में समझदारी जरूरी है। रिश्तों पर ध्यान दें। धन: धनलाभ के योग हैं, निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक बनी रहेगी। माता का ध्यान रखें। उपाय: चंद्र देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: छात्रों को पढ़ाई को लेकर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पर परिणाम अच्छा होगा।

लव: प्रेम जीवन के संवाद में पारदर्शिता रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। धन: आज खर्च पर नियंत्रण रखें। फालतू धन व्यय करेंगे।

तुला (Libra) करियर: कार्यक्षेत्र में सहयोगी के सहयोग से काम जल्दी पूरा होगा।

लव: रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। लव बर्ड्‍स क्वालिटी टाइम बिताएंगे। धन: धन लाभ होगा, पर फिजूलखर्ची न करें। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: कमर दर्द से बचें। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंति‍त रहेंगे। उपाय: सफेद वस्त्र या खाने की चीजों का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यस्थल पर आज थोड़ा संयम रखें, कलीग्स से विवादों से दूर रहें।

लव: प्रेम जीवन में भरोसे में कमी हो सकती है, फिर भी धैर्य रखें। धन: कारोबारी अनावश्यक खर्च से बचें। बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें। सेहत पर ध्यान दें। उपाय: शिवालय जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius) करियर: करियर के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, आगे बढ़ें।

लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। प्रेमी साथी के साथ क्वॉलिटी टाइम बिताएंगे। धन: निवेश लाभदायक होगा। व्यावसायिक यात्रा सफलता देने वाली रहेगी।

स्वास्थ्य: आज पेट संबंधी समस्या हो सकती है। उपाय: पीले रंग के कपड़े पहनें। देवी दुर्गा के दर्शन करें।

मकर (Capricorn) करियर: नौकरीपेशा कार्यस्थल पर प्रोजेक्ट को समय से पूरा करेंगे।

लव: प्रेम जीवन और परिवार में शांति बनी रहेगी। धन: कर्ज से मुक्ति संभव है। मेहनत का फल मिलेगा, धैर्य बनाए रखें।

स्वास्थ्य: जोड़ों का ध्यान रखें। उपाय: भैरवजी को प्रसाद चढ़ाएं। कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर पब्लिक प्लेस पर वाद-विवाद की स्थिति न बनने दें। लव: आज नया जीवनसाथी मिलने के पूरे चांस है। रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: पुराने रुके धन के आने से वृद्धि होगी। स्वास्थ्य: अचानक नेत्र पीड़ा और मानसिक बेचैनी संभव है।

उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाकर काले तिल दान करें। मीन (Pisces) करियर: नौकरीपेशा खुद की इनोवेटिव स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाएं। सफलता मिलेगी।

लव: भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। लंबे समय बाद करीबी से मुलाकात का आनंद लेंगे। धन: कारोबार से धन आगमन होगा। उधार दिया धन वापस मिलेगा।