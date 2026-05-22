Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 22 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 22 May 2026: करियर: आज आपके कार्यस्थल पर सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। लव: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।

धन: माता के पक्ष से आर्थिक सहयोग मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें।

2. वृषभ (Taurus) करियर: आज आप मानसिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे। लव: पार्टनर के साथ संवाद में स्पष्टता रखें, रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: आपकी मेहनत का फल आर्थिक रूप से प्राप्त होगा। स्वास्थ्य: कंधों और हाथों में दर्द की शिकायत हो सकती है।

3. मिथुन (Gemini) करियर: यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो आपकी वाणी कार्यस्थल पर आकर्षण का केंद्र बनेगी।

लव: पार्टनर के साथ शॉपिंग का प्लान बन सकता है। धन: आभूषण या कीमती धातु खरीदने के लिए शुभ दिन है।

स्वास्थ्य: मुख रोग या दांतों में समस्या हो सकती है। उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

4. कर्क (Cancer) करियर: छोटी व्यापारिक यात्राएं भविष्य में बड़ा लाभ दिलाएंगी। लव: पार्टनर के प्रति आपका समर्पण रोमांस में जोश भर देगा।

धन: अचानक लाभ होने की संभावना है। स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचने के लिए ध्यान लगाएं।

उपाय: शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाएं। 5. सिंह (Leo) करियर: विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है।

लव: जीवनसाथी के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है। धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दें। 6. कन्या (Virgo) करियर: बड़े अधिकारियों के सहयोग से आय के नए स्रोत खुलेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में कोई बड़ा सकारात्मक मोड़ आ सकता है। धन: आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं। 7. तुला (Libra) करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नई जिम्मेदारी मिलेगी।

लव: दांपत्य जीवन में मान-सम्मान बढ़ेगा। धन: व्यापार में निवेश के लिए दिन बहुत शुभ है।

स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है। उपाय: महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: नौकरी से जुड़े लोगों के लिए दिन उपलब्धियों भरा रहेगा। लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा।

धन: धन लाभ के साथ-साथ यश की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य: पिता की सेहत का ध्यान रखें। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius) करियर: नौकरी में अचानक आने वाली रुकावटों से परेशान न हों। लव: ससुराल पक्ष से कोई विवाद हो सकता है।

धन: बीमा या वसीयत से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: आज चोट लगने या इन्फेक्शन होने का खतरा है।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं। 10. मकर (Capricorn) करियर: कार्यस्थल पर नए अनुबंध साइन करने के लिए दिन उत्तम है।

लव: प्रेम विवाह के योग प्रबल हैं। धन: कारोबारियों के दैनिक आय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य: शरीर संबंधी स्वच्छता का ध्यान रखें।

उपाय: शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: छात्रों को विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है।

लव: पार्टनर के साथ संबंधों में छोटी-मोटी नोक-झोंक हो सकती है। धन: कानूनी मामलों में धन व्यय हो सकता है।

स्वास्थ्य: मामा पक्ष से कोई चिंता मिल सकती है। उपाय: पशु-पक्षियों के लिये जल दान की व्यवस्था करें।

12. मीन (Pisces) करियर: रचनात्मक कार्यों में छात्रों की बुद्धि प्रखर रहेगी। लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत रोमांटिक है।

धन: शेयर बाजार या सट्टा निवेश से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: संतान की ओर से खुशी मिलेगी।