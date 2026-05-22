Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 22 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Advertiesment
Daily horoscope 2026 message with 12 astrology cycles gives photo
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 22 May 2026 (07:04 IST) Updated Date: Thu, 21 May 2026 (14:25 IST)
google-news

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 22 May 2026: करियर: आज आपके कार्यस्थल पर सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। 
लव: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। 
धन: माता के पक्ष से आर्थिक सहयोग मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें।
उपाय: महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।ALSO READ: 3 साल बाद आई अधिकमास की पद्मिनी एकादशी, जानें व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और पौराणिक कथा
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आज आप मानसिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे। 
लव: पार्टनर के साथ संवाद में स्पष्टता रखें, रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आपकी मेहनत का फल आर्थिक रूप से प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य: कंधों और हाथों में दर्द की शिकायत हो सकती है। 
उपाय: आज हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं।ALSO READ: Weekly Horoscope May 2026: साप्ताहिक राशिफल (18 से 24 मई): जानें इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो आपकी वाणी कार्यस्थल पर आकर्षण का केंद्र बनेगी।
लव: पार्टनर के साथ शॉपिंग का प्लान बन सकता है।
धन: आभूषण या कीमती धातु खरीदने के लिए शुभ दिन है।
स्वास्थ्य: मुख रोग या दांतों में समस्या हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: छोटी व्यापारिक यात्राएं भविष्य में बड़ा लाभ दिलाएंगी।
लव: पार्टनर के प्रति आपका समर्पण रोमांस में जोश भर देगा।
धन: अचानक लाभ होने की संभावना है। 
स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचने के लिए ध्यान लगाएं।
उपाय: शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है।
लव: जीवनसाथी के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है। 
धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होगी। 
स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है। 
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: बड़े अधिकारियों के सहयोग से आय के नए स्रोत खुलेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में कोई बड़ा सकारात्मक मोड़ आ सकता है।
धन: आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। 
उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नई जिम्मेदारी मिलेगी।
लव: दांपत्य जीवन में मान-सम्मान बढ़ेगा। 
धन: व्यापार में निवेश के लिए दिन बहुत शुभ है। 
स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है। 
उपाय: महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नौकरी से जुड़े लोगों के लिए दिन उपलब्धियों भरा रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा।
धन: धन लाभ के साथ-साथ यश की प्राप्ति होगी। 
स्वास्थ्य: पिता की सेहत का ध्यान रखें। 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरी में अचानक आने वाली रुकावटों से परेशान न हों। 
लव: ससुराल पक्ष से कोई विवाद हो सकता है। 
धन: बीमा या वसीयत से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: आज चोट लगने या इन्फेक्शन होने का खतरा है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर नए अनुबंध साइन करने के लिए दिन उत्तम है।
लव: प्रेम विवाह के योग प्रबल हैं। 
धन: कारोबारियों के दैनिक आय में वृद्धि होगी। 
स्वास्थ्य: शरीर संबंधी स्वच्छता का ध्यान रखें।
उपाय: शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: छात्रों को विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है।
लव: पार्टनर के साथ संबंधों में छोटी-मोटी नोक-झोंक हो सकती है।
धन: कानूनी मामलों में धन व्यय हो सकता है। 
स्वास्थ्य: मामा पक्ष से कोई चिंता मिल सकती है। 
उपाय: पशु-पक्षियों के लिये जल दान की व्यवस्था करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: रचनात्मक कार्यों में छात्रों की बुद्धि प्रखर रहेगी।
लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत रोमांटिक है। 
धन: शेयर बाजार या सट्टा निवेश से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: संतान की ओर से खुशी मिलेगी।
उपाय: पीले चने का दान करें।ALSO READ: पुरुषोत्तम मास 2026: कब समाप्त होगा अधिकमास?

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

22 May Birthday: आपको 22 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels