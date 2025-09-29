Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 29 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (07:02 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 29 September 2025: करियर: चुनौतियां आ सकती हैं, पर आपकी हिम्मत और धैर्य से सब पार हो जाएगा।

लव: रिश्तों में थोड़ी दूरियां हो सकती हैं, संवाद बनाए रखें। धन: आर्थिक मामलों में सतर्क रहें, अनावश्यक खर्च से बचें।

वृषभ (Taurus) करियर: आज नौकरीपेशा कार्यस्थल पर सावधानी जरूरी है, जल्दबाजी से बचें।

लव: प्रेम जीवन में कुछ मतभेद हो सकते हैं, समझदारी से काम लें। धन: खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: कमजोरी महसूस हो सकती है, पौष्टिक भोजन लें। उपाय: काले वस्त्र पहनें, कालरात्रि देवी को काले तिल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini) करियर: आज आपके प्रयास सफल होंगे, योजना बनाकर काम करें, लाभ होगा।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। धन: आय में वृद्धि होगी। बचत बढ़ेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। उपाय: नीले रंग के वस्त्र पहनें, मां की आराधना करें।

कर्क (Cancer) करियर: नौकरी के काम में बाधा आ सकती है, पर हिम्मत न छोड़ें। कुछ लोगों को लाभ के योग बनेंगे।

लव: परिवार के साथ मेलजोल बनाए रखें। प्रेमी संग घूमने का प्लान करेंगे। धन: खर्चों में सावधानी बरतें। धन की कमी महसूस करेंगे।

स्वास्थ्य: हल्का व्यायाम करें। सेहत का ध्यान रखें। उपाय: काले रंग के वस्त्र धारण करें, देवी कालरात्रि की पूजा करें।

सिंह (Leo) करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बनाएं रखें। पदोन्नति के योग बनेंगे।

लव: प्रेम जीवन में खुशी रहेगी। फैढमिली संग यात्रा करेंगे। धन: कारोबार से अपार धनलाभ के योग हैं। प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी बनी रहेगी। परिवारजनी के लिये भी समय ठीक रहेगा। उपाय: नेवी ब्लू के वस्त्र पहनें, मां को काले तिल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: कार्यस्थल पर मेहनत का फल मिलेगा, धैर्य रखेंगे तो वेतनवृद्धि होगी।

लव: संबंधों में समझ बढ़ेगी। प्रेमीजन खुश रहेंगे। धन: आज आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। लाभ होगा।

स्वास्थ्य: ध्यान व योग करें। सेहत ठीक-ठीक रहेगी। उपाय: काले या नीले रंग की वस्तुएं पहनें।

तुला (Libra) करियर: नौकरीपेशा को नए अवसर मिलेंगे, फिर भी कलीग्स से सावधानी रखें।

लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। आपसी प्रेम बढ़ेगा। धन: बाहरी फालतू खर्चों में संयम रखें। अधिक धन खर्च न करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यक्षेत्र की चुनौतियों का सामना करें, सफलता जरूर मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में आज साथी का सहयोग मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। धन: व्यापार से अच्छा धन लाभ होगा। नया वाहन लेने की सोचेंगे।

स्वास्थ्य: शरीर स्वस्थ बना रहेगा। उपाय: काले रंग की वस्तुएं पहनें, कालरात्रि की आराधना करें।

धनु (Sagittarius) करियर: कार्यस्थल पर सोच-समझ कर कदम बढ़ाएं, सफलता मिलेगी। शत्रु परेशान करेंगे।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। समय सुखद रहेगा। धन: कारोबारियों को आज आर्थिक लाभ होगा।

स्वास्थ्य: घर में परिवारजन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: नीले रंग के वस्त्र पहनें। मां कालरात्रि की आराधना करें।

मकर (Capricorn) करियर: नौकरी में मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन संयम बनाए रखें। मेहनत अधिक करना होगी।

लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रेम जीवन सुखद रहेगा। धन: आय में वृद्धि होगी। बचत भी करेंगे।

स्वास्थ्य: अधिक काम से थकान महसूस होगी, आराम भी जरूरी है। उपाय: काले रंग के वस्त्र पहनें और मां के मंत्रों का जाप करें।

कुम्भ (Aquarius) करियर: नए विचार आएंगे, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, पोद्नति मिलेगी।।

लव: प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। समय बहुत अच्छा रहेगा। धन: आज कारोबार से धन लाभ होगा। जमीन खरीदी में निवेश करेंगे।

स्वास्थ्य: घर के सभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उपाय: नीले रंग की वस्त्र पहनें। माता का पूजन करें।

मीन (Pisces) करियर: आज आपका मनोबल बढ़ेगा, नए अवसर मिलेंगे। नौकरी हेतु समय सुखद रहेगा।

लव: प्रेम जीवन में समृद्धि रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धनलाभ होने से निवेश की सोचेंगे।