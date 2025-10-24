Mangal gochar: मंगल गोचर 2025: रूचक राजयोग का निर्माण, 27 अक्टूबर से इन 7 राशियों का शुरू होगा 'गोल्डन टाइम'

Mars Transit in Scorpio 2025: मंगल गोचर 2025: वृश्चिक राशि में मंगल का प्रवेश 27 अक्टूबर 2025, दोपहर 02:43 बजे होगा। मंगल ग्रह अपनी राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे, जिससे पंच महापुरुष योगों में से एक रूचक योग का निर्माण होगा। यह गोचर 7 राशियों के लिए 'गोल्डन टाइम' शुरू करेगा।

1. मिथुन राशि: मंगल का गोचर छठे भाव में होगा, जो आपके लिए अत्यंत सकारात्मक है। आप प्रतिस्पर्धा में विजयी होंगे और शत्रुओं पर जीत हासिल करेंगे। हालांकि, निवेश से बचें या अपनी पहचान गुप्त रखें। इस दौरान आपको धोखेबाज दोस्तों की हकीकत पता चलेगी। पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें।

2. कर्क राशि: योगकारक मंगल का गोचर पाँचवें भाव में होगा। यह गोचर छात्रों, विशेष रूप से मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए शानदार रहेगा। माता-पिता को संतान के आक्रामक व्यवहार के कारण तनाव हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को अपना खास ध्यान रखने की सलाह दी जाती है।

3. सिंह राशि: योगकारक मंगल आपके चौथे भाव (घर, संपत्ति) में गोचर करेंगे, जिससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह अवधि रियल एस्टेट या वाहन खरीदने के लिए अनुकूल है। करियर में तरक्की पर ध्यान केंद्रित करना फलदायी होगा। पारिवारिक जीवन में मतभेद या बहस (माता या जीवनसाथी के साथ) हो सकती है, क्योंकि आप जीवनसाथी को लेकर अत्यधिक सुरक्षात्मक हो सकते हैं।

4. वृश्चिक राशि: मंगल (आपके लग्न स्वामी) का गोचर लग्न भाव में होगा, जो लाभकारी है। मान-सम्मान बढ़ेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं/एथलीटों के लिए समय शुभ है। हालाँकि, आप आक्रामक या हावी होने वाले बन सकते हैं। कानूनी विवादों को धैर्य से सुलझाएं। गुस्से पर नियंत्रण रखें, अन्यथा जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकता है। व्यापार साझेदारी के लिए समय लाभदायक है।

5. मकर राशि: मंगल का गोचर ग्यारहवें भाव (लाभ, इच्छा) में होगा, जो धन लाभ की दृष्टि से अत्यंत फलदायी है। रियल एस्टेट में निवेश लाभदायक रहेगा और आप विभिन्न स्रोतों से धन कमाएंगे। यह दीर्घकालिक धन योजना बनाने का शुभ समय है। आपको मामा और बड़े भाई-बहनों से सहायता मिलेगी।

6. कुंभ राशि: मंगल (दिग्बल प्राप्त) दसवें भाव (करियर) में गोचर करके रूचक योग बनाएंगे। यह स्थिति कार्यक्षेत्र पर शानदार प्रदर्शन करने का साहस प्रदान करेगी। करियर में आपकी स्थिति मज़बूत होगी। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ होगा। पारिवारिक व्यवसाय में छोटे भाई-बहन शामिल हो सकते हैं।

7. मीन राशि: मंगल का गोचर नौवें भाव (धर्म, भाग्य) में होगा, जिससे आपका झुकाव धार्मिक कार्यों में बढ़ेगा। आप दान-पुण्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपको पिता और गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। धार्मिक यात्रा की योजना बनाने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह समय अनुकूल है।