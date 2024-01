राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए गुजरात से अयोध्या जाएंगे 5 करोड़ दीए

5 crore lamps will go from Gujarat to Ayodhya : आखिरकार राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव की तारीख नजदीक आ गई है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर गुजरात समेत पूरा देश राममय हो गया है। अहमदाबाद से अयोध्या तक अजयबाण, प्रसादी, विशाल नगर, ध्वजदंड और अब दीए भी जाएंगे।