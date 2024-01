मुस्लिम व्यक्ति ने POK से अयोध्या भेजा शारदा पीठ का जल

Muslim man sent Sharda Peeth water from PoK to Ayodhya : अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इस्तेमाल करने के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में स्थित शारदा पीठ कुंड से पवित्र जल एकत्र किया और इसे कूरियर के माध्यम से ब्रिटेन के रास्ते भारत भेजा है।