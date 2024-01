अयोध्या में अन्य निर्माणाधीन मंदिरों को दिया जा रहा राम मंदिर का स्वरूप

Temples are being built in Ayodhya in the design of Ram temple : श्रीराम जन्मभूमि मंदिर मॉडल पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है। संपूर्ण विश्व के सनातनियों में राम मंदिर का नाम लेते ही सबसे पहले उनके मन में अयोध्या के श्रीरामजन्मभूमि मंदिर की छवि आती है। इसी के चलते अब अयोध्या में नवनिर्मित हो रहे विभिन्‍न देवी-देवताओं के मंदिरों का स्वरूप भी राम मंदिर के स्वरूप की ही तर्ज पर कराया जा रहा है।