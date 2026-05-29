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सनातन परंपरा का यह एक नियम, जिसे अब मान रही है मॉडर्न साइंस; रोज सुबह करने से बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

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उषापान
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 29 May 2026 (17:20 IST) Updated Date: Fri, 29 May 2026 (17:30 IST)
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हमारी सनातन संस्कृति में ऋषि-मुनियों ने जितने भी नियम बनाए, उनके पीछे केवल धार्मिक कारण नहीं थे, बल्कि गहरा विज्ञान छिपा था। आज पश्चिमी देश और मॉडर्न मेडिकल साइंस जिन चीज़ों को 'हॉलिस्टिक हीलिंग' या 'वेलनेस हैक्स' कहकर प्रमोट कर रहे हैं, वे हमारे घरों में सदियों से अपनाई जा रही हैं। ऐसा ही एक बेहद साधारण लेकिन चमत्कारी नियम है- 'उषःपान' (रोज सुबह बासी मुंह तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना)। आज मॉडर्न साइंस भी मान चुकी है कि अगर कोई इंसान रोज सुबह उठकर इस नियम का पालन करता है, तो आधी से ज्यादा बीमारियां उसके शरीर के पास भी नहीं फटकेंगी। आइए जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक सच।
 

1. पेट बनता है 'सुपरक्लीन' (Detoxification)

आयुर्वेद कहता है कि हर बीमारी की जड़ हमारा पेट है। रातभर जब तांबे के लोटे में पानी रखा रहता है, तो तांबा पानी में मिलकर उसे 'एल्केलाइन' (Alkaline) बना देता है।
साइंस क्या कहती है? सुबह बासी मुंह यह पानी पीने से पेट का एसिड लेवल कम होता है और आंतों की सफाई होती है। यह शरीर के सारे टॉक्सिन्स (जहरीले पदार्थों) को फ्लश आउट कर देता है, जिससे कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं।
 

2. तांबे का 'ऑलिगोडायनेमिक' प्रभाव (Natural Antibiotic)

सनातन परंपरा में तांबे (Copper) के बर्तनों को सबसे शुद्ध माना गया है।
साइंस क्या कहती है? मेडिकल रिसर्च के अनुसार, तांबे में 'ऑलिगोडायनेमिक' (Oligodynamic) गुण होते हैं। जब पानी को 8 घंटे तक तांबे के बर्तन में रखा जाता है, तो उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और फंगस अपने आप मर जाते हैं। यह पानी शरीर की इम्यूनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) को बूस्ट करता है।
 

3. वेट लॉस और चमकदार त्वचा (Anti-Aging & Weight Loss)

अक्सर लोग वजन घटाने के लिए महंगी दवाइयां या सप्लीमेंट्स लेते हैं, जबकि इसका समाधान सुबह के इस एक नियम में है।
साइंस क्या कहती है? तांबा शरीर के एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में मेटाबॉलिज्म की मदद करता है। इसके अलावा, कॉपर में बेहतरीन एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो चेहरे की झुर्रियों को रोकते हैं और नई कोशिकाओं (Cells) के निर्माण में मदद करते हैं, जिससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है।
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उषापान करने का सही तरीका (जो आपको पता होना चाहिए):

  • पानी को रात में ही तांबे के लोटे या जग में ढककर रख दें।
  • सुबह उठते ही, बिना ब्रश किए (बासी मुंह) बैठकर घूंट-घूंट करके इस पानी को पीएं। (सुबह की लार में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो पेट के लिए बहुत फायदेमंद हैं)।
  • पानी को कभी भी गर्म न करें, इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही पीएं।
 
बॉटम लाइन:
सनातन परंपरा का यह 'वॉटर थेरेपी' नियम आज के दौर की सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा है। दवाओं पर पैसे खर्च करने से बेहतर है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें। आज ही से इसे आजमाएं और खुद बदलाव महसूस करें!
 

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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