लोहड़ी और बैसाखी में क्या है अंतर?

difference between lohri and baisakhi in hindi: भारत विविधताओं का देश है, और यहां हर त्योहार किसी न किसी सांस्कृतिक, धार्मिक या मौसमी बदलाव से जुड़ा होता है। पंजाब की धरती पर ऐसे ही दो प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं – लोहड़ी और बैसाखी। दोनों पर्व न सिर्फ पारंपरिक हैं, बल्कि कृषि आधारित संस्कृति की आत्मा को दर्शाते हैं। हालांकि ये दोनों पर्व दिखने में समान लग सकते हैं, पर इनमें कई बुनियादी अंतर हैं जो इन्हें विशेष बनाते हैं। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि लोहड़ी और बैसाखी के बीच क्या फर्क है – इतिहास, महत्व, मनाने का तरीका, समय, और सांस्कृतिक महत्व के आधार पर।