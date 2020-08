भारत के युवाओं के लिए रोज़गार की राह हुई और मुश्किल

युवाल नोआ हरारी अपनी महत्वपूर्ण किताब 21 Lessons for the 21st century में 21वीं सदी के जो 21 सबक गिनाते हैं, उनमें दूसरे ही नंबर पर है रोज़गार और आज की नई पीढ़ी के लिए यह खौफ़नाक चेतावनी कि- 'जब तुम बड़े होगे तो शायद तुम्हारे पास कोई नौकरी न हो!'

दुनिया कैसे बदलेगी, डेटा को नया तेल क्यों कहा जा रहा है और कम्प्यूटर की प्रोग्रामिंग से बढ़कर इंसान की प्रोग्रामिंग तक का खाका खींचती रॉस की किताब The Industries of the future एक तरह की गाइड है। तेज़ी से बदलती दुनिया में न सिर्फ़ बचे रहने बल्कि तरक्की भी करते रहने के लिए।

लेकिन लंबे दौर में इसमें से कितना काम रोबोट या कम्प्यूटरों के हाथों चला जाएगा पता नहीं। तब की सोचनी है तो अतुल जालान की किताब Where will Man take us? मनुष्य और उसकी बनाई टेक्नोलॉजी के बीच द्वंद्व पर एक शानदार टिप्पणी है और यह भी आनेवाली दुनिया का एक ऐसा खाका खींचती है जो आपको थोड़ा डराता भी है और थोड़ा हौसला भी देता है।