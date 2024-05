होममेड Rose Gel से त्वचा बनेगी गुलाबों सी निखरी और चमकदार

Rose Gel

Rose Petals For Glowing Skin:

आज के समय में लोग अपने चेहरे का निखार बढ़ाने और सुंदर दिखने के लिए महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो आपके चेहरे का निखार बढ़ाने की गारंटी देते हैं, लेकिन इनमें इस्तेमाल कैमिकल्स के कारण स्किन डैमेज होने का खतरा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप कैमिकल फ्री स्किन केयर चीजों का इस्तेमाल करें।





गुलाब के फायदों के बारे में हम सभी जानते हैं। आज हम आपको गुलाब से बने जेल के बारे में बता रहें हैं जिसके उपयोग से आप अपने चेहरे का खाया हुआ निखार भी वापस पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं गुलाब की पंखुड़ियों से जेल बनाने का तरीका (How To Use Rose Petals For Face)





त्वचा को चमकदार बनाने के लिए गुलाब फेस जेल कैसे बनाएं? - How To Make Rose Gel Recipe At Home in Hindi?





सामग्री- गुलाब की पंखुड़ियां- 1 मुट्ठी

बादाम का तेल- 1 बड़ा चम्मच

ग्लिसरीन- 1 बड़ा चम्मच

विटामिन ई ऑयल- 1 कैप्सूल

एलोवेरा जेल- 2 बड़े चम्मच जेल बनाने की विधि-

गुलाब की पंखुड़ियों को अच्छी तरह धो लें।

अब एक ब्लेंडर जार में डालकर गुलाब की पंखुड़ियों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें।

अब ब्लेंडर जार में बादाम का तेल डालकर एक चिकना पेस्ट तैयार करें।

इसके बाद तैयार मिश्रण को एक बारीक छलनी की मदद से छान लें।

एक कटोरे में गुलाब की पंखुड़ियों वाला तेल, ग्लिसरीन और विटामिन ई ऑयल कैप्सूल डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें।

अब इस मिश्रण में एलोवेरा जेल मिलाएं और सभी सामग्रियों को तब तक हिलाते रहे, जब तक आपको एक चिकनी जेल वाली स्थिरता न मिल जाए।

आपका गुलाब फेस जेल तैयार है, इसे एक साफ और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। स्किन के लिए गुलाब फेस जेल के फायदे - Benefits of Rose Face Gel For Skin in Hindi

• गुलाब फेस जेल के इस्तेमाल से चेहरे की रंग में निखार आता है और स्किन हेल्दी रहती है।

• गुलाब फेस जेल स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जिससे त्वचा नरम, चिकनी और चमकदार रहती है।

• गुलाब जेल स्किन एलर्जी, खुजली, रेडनेस को कम करके, त्वचा की रंगत को एक समान करता है।

• रोज स्किन जेल त्वचा की बनावट और लोच में सुधार करता है, जिससे स्किन जवां दिखती है।

त्वचा को चमकदार बनाने के लिए आप इस गुलाब जेल का उपयोग नियमित रूप से अपने चेहरे पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सामग्रियों का इस्तेमाल पहली बार अपने चेहरे पर कर रहे हैं तो पैच टेस्ट करना न भूलें।



(Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।