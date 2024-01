Pre Bridal Skin Care: शादी पर चाहिए चांद जैसी चमकदार त्वचा? घर पर बनाएं बॉडी पॉलिशिंग पाउडर

Body Polishing at Home

लेकिन आप घर पर भी बॉडी पॉलिशिंग कर सकती हैं (pre bridal skin care routine at home)। अगर आप पार्लर का महंगा ट्रीटमेंट नहीं चाहती हैं तो आप इस घरेलू उपाय को अपना सकती हैं। आइए जानते हैं कि घर पर बॉडी पॉलिशिंग कैसे करें (body polishing at home)...

घर पर बॉडी पॉलिशिंग पाउडर बनाने के लिए सामग्री | Body polishing at home ingredients

2 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर

2 बड़ा चम्मच कॉफी पाउडर या 2 कॉफ़ी पाउडर के पैकेट

2 छोटा चम्मच बेसन

1 चम्मच शहद

1 बड़ा चम्मच दूध

ऐसे बनाएं घर पर बॉडी पॉलिशिंग पाउडर | How to make body polish at home