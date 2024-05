Cracked Heels Home Remedies: गर्मियों का मौसम आने के साथ ही स्किन पर इसका असर दिखायी देता है। इसीलिए, अपनी स्किन का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। गर्मियों में पैरों की स्किन भी प्रभावित होती है औरे एड़ियों की स्किन फटने (Fati adiyan) जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं। अगर गर्मियों में आपकी एड़ियां भी फटने लगती हैं तो आप ये घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं। (Home remedied to treat cracked heels in hindi)





शहद करे अप्लाई (Apply honey with milk on cracked heels)

गर्मियों में एड़ियों की स्किन फटने लगती है और एड़ियों में दर्द भी होने लगता है। इस तकलीफ से आराम पाने के लिए थोड़े-से दूध में शहद(Honey with milk) मिक्स करें और फटी एड़ियों पर अप्लाई करें। शहद में एंटीबैक्टेरियल तत्व होते हैं जो इंफेक्शन का रिस्क (risk of infection) कम करते हैं। दूध स्किन की डीप क्लिंजिंग करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है।





कब करना चाहिए इस्तेमाल

रात में सोने से पहले अपने पैरों में शहद और दूध का मिश्रण लगाएं। अगले दिन सवेरे पैरों को पानी से साफ करें।





देसी घी

एड़ियों की रूखी स्किन को मुलायम बनाने और फटी एड़ियों के इलाज के लिए देसी घी कारगर उपाय है। घी एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो स्किन को पोषण देता है और उसे सॉफ्ट बनाता है। पैरों को सॉफ्ट और हेल्दी बनाने के लिए घी से फुट मसाज (Ghee foot massage) भी किया जाता है।