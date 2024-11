इस DIY विटामिन C सीरम से दूर होंगे पिगमेंटेशन और धब्बे, जानें बनाने का आसान तरीका

DIY Vitamin C Serum : विटामिन C स्किन के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो न केवल त्वचा को ताजगी और चमक प्रदान करता है, बल्कि यह झुर्रियों, मुंहासों और पिग्मेंटेशन को भी कम करने में मदद करता है। बाजार में कई तरह के विटामिन C सीरम उपलब्ध हैं, लेकिन यदि आप प्राकृतिक और सस्ता उपाय चाहते हैं, तो आप घर पर विटामिन C सीरम बना सकते हैं। यह न केवल सुरक्षित होता है, बल्कि आपकी त्वचा के लिए पूरी तरह से नैतिक और रासायनिक मुक्त होता है।