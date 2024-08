कितनी हेल्दी है आपकी हेयर ग्रोथ? जानिए इन आसान तरीकों से

How Can I Check My Hair Growth: खूबसूरत और घने बालों के लिए रेगुलर हेयर केयर रूटीन फॉलो करने की सलाह दी जाती है। सप्ताह में दो से तीन बार हेयर वॉश, ऑयलिंग और कंडीशनर के साथ हेयर मास्क हेअर केअर का हिस्सा होते हैं। इस तरह केयर की जाए, तो बालों की ग्रोथ भी (Hair Growth Ke Liye Kya Karen) बेहतर होती है।





कैसे जानें हेयर ग्रोथ हेल्दी है?



शाइनी और बाउंसी बाल

अगर आपके बाल शाइनी और बाउंसी हैं, तो समझ जाएं कि आपके बालों की ग्रोथ हेल्दी है। दरअसल, जब स्कैल्प ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो इसका पॉजिटिव असर आपके बालों पर नजर आने लगता हैं। जाहिर है, स्कैल्प में प्रोड्यूस हो रहा ऑयल सीमिता है और सभी बालों में सही तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा होने पर ही आपके बाल शाइनी और बाउंसी है।





आसानी से सुलझने वाले बाल

मानसून का सीजन है। इन दिनों बाल आसानी से फ्रीजी हो जाते हैं, जिससे बालों का उलझना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन, ध्यान रखें कि बाल जितने उलझेंगे, उनके हेयर फॉल का खतरा उतना ज्यादा ही बढ़ जाता है। बालों का झड़ना या टूटना बालों के कमजोर होने की निशानी होता है। जबकि, सुलझे बाल बताते हैं कि आपके बालों की सहेत बिल्कुल सही है और कंघी करने पर आसानी से सुलझ जाते हैं।





दो-मुंहे बाल

दो-मुंहे बाल होने का मतलब है कि आपके बाल कमजोर और बेजान हैं। यानी अगर आपके साथ ऐसा है, तो इससे हेयर ग्रोथ भी धीमी हो जाती है और बालों की हेल्थ पर निगेटिव असर डालता है। इसलिए, अगर आपके बाल दो-मुंहे हैं, तो नियमित रूप से बालों की ट्रिमिंग करवाते रहें। इससे हेयर ग्रोथ में सुधार होगा।





हेयर फॉल

हेयर फॉल होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बाल रोजाना झड़ते हैं। हां, यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि बालों के झड़ने के साथ-साथ उनकी ग्रोथ भी होनी चाहिए। कुछ लोगों की हेयर ग्रोथ धीमी होती है, तो कुछ लोगों की तेज होती है। अगर आपका हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ का रेशियो बैलेंस्ड है, तो समझ जाइए कि आपके बाल हेल्दी है और इनकी ग्रोथ भी सही है।





बालों को हेल्दी कैसे रखें

बालों को हेल्दी रखना मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको नियमित रूप हेयर केयर रूटीन फॉलो करना होता और डाइट में हेल्दी चीजें फॉलो करनी होती हैं। यहां बताए गए कुछ टिप्स को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकते हैं

अपनी डाइट में प्रोटीन इनटेक बढ़ाएं। इससे बालों का झड़ना कम होता है और कमजोर मजबूत बनते हैं।

अपने बालों के लिए सही किस्म के शैंपू का यूज करें। अक्सर लोग कोई भी शैंपू यूज कर लेते हैं। जबकि, शैंपू चूज करने का यह तरीका सही नहीं है। जो शैंपू आपके बालों को सूटर करे, उसी को यूज करें।

हेयर वॉश के बाद हेयर कंडीशनर और हेयर मास्क लगाना न भूलें।

अपनी डाइट में ओमेग 3 और जिंक जरूर शामिल करें। इनका भी बालों की ग्रोथ पर पॉजिटिव असर पड़ता है। अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।



