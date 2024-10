Makeup Tips : इन आसान तरीकों से साफ करें अपना Makeup Brush, लगेगा बिलकुल नए जैसा

How to clean your makeup brushes : मेकअप ब्रश का इस्तेमाल हर महिला अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए करती है, लेकिन इन्हें साफ करना भी बेहद जरूरी है। गंदे ब्रश से न केवल मेकअप का लुक खराब होता है, बल्कि यह त्वचा की समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इन टिप्स को फॉलो करके आप आसानी से अपने ब्रश को साफ कर सकती हैं और अपनी खूबसूरती को और भी निखार सकती हैं।