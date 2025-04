तेज धूप से आंखों के निचे आ गए हैं डार्क सर्कल्स? तो तुरंत अपनाएं ये असरदार होम रेमेडीज

How to Remove Dark Circles in Summer in Hindi: गर्मी का मौसम जहां एक तरफ नई ऊर्जा और जीवन्तता लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर त्वचा से जुड़ी कई समस्याएँ भी इस मौसम में उभरने लगती हैं। इनमें से एक आम लेकिन बेहद परेशान करने वाली समस्या है – आंखों के नीचे काले घेरे (Dark Circles)। यह सिर्फ आपकी खूबसूरती को नहीं, बल्कि आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। चाहे आप घर पर हों, ऑफिस में या सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालें – आंखों के नीचे के ये घेरे तुरंत नजर आ जाते हैं।