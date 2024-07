Semal Bark for Skin and Hair

त्वचा पर सेमल की छाल कैसे लगाएं? How to Apply Semal Chaal on Skin in Hindi

इसके लिए आप सेमल की छाल लें। इन्हें बारीक पीसकर पाउडर बना लें। अब इसमें पानी या गुलाब जल डालें। फिर इस पेस्ट को अपनी त्वचा पर लगाएं। आधे घंटे बाद त्वचा को पानी से साफ कर लें। सप्ताह में 2-3 बार त्वचा पर सेमल की छाल का पाउडर लगाने से आपको काफी लाभ मिलेगा। आप चाहें तो सेमल की छाल के साथ इसकी पत्तियों या फूलों का रस भी मिला सकते हैं।